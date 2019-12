Mariah Carey veröffentlicht neues Musikvideo zu ihrem Weihnachtshit

All I Want for Christmas

In der neuen Version des mittlerweile 25 Jahre alten Hits sind auch ihre beiden Zwillinge Moroccan und Monroe zu sehen.

25 Jahre nach dem Erscheinen ihres Weihnachtssongs "All I Want For Christmas Is You" hat Mariah Carey ein neues Musikvideo veröffentlicht. In dem Clip, den sie am Freitag auf Youtube postete, sind auch ihre achtjährigen Zwillinge Moroccan und Monroe zu sehen. Die 49-jährige Diva tanzt dabei im rot-weißen Outfit vor einer weißen Schneelandschaft - mit menschlichen Nussknackern und mehreren Kindern.

Der 1994 veröffentlichte Song wurde zum modernen Weihnachtsklassiker und schaffte es in diesem Jahr erstmals an die Spitze der US-amerikanischen Billboard-Charts. Carey brachte kürzlich eine neue Edition ihres Weihnachtsalbums "Merry Christmas" mit mehreren Bonustracks auf den Markt.

Weihnachtstournee und veränderte Hörgewohnheiten

Dass ein alter Song an die Spitze der Charts kommen kann, liegt auch an den veränderten Hörgewohnheiten, so die „New York Times“. Billboard erstellt seine Liste aus Daten zum Streaming, dem Abspielen von Songs im Radio und dem Internetverkauf.

"All I Want for Christmas Is You" ist nicht nur auf den Streaming-Diensten abrufbar, sondern dort auch in zahlreichen kuratierten Weihnachts-Playlists zu finden. Carey geht außerdem seit 2014 jedes Jahr auf eine Weihnachtstournee und ihre Plattenfirma Sony Music bewirbt den Song – darunter mit einem Kinderbuch, einen Zeichentrickfilm und einen Dokumentarfilm.

„Last Christmas“ in Hochauflösung

Zu den langjährigen Klassikern der Weihnachtsmusik gehört auch Whams „Last Christmas“. 35 Jahre nach Erscheinen des Musikvideos wurde es von Sony Music Entertainment überarbeitet und in 4k-Auflösung veröffentlicht.

