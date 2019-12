Bonusfolge zu den Feiertagen: Wir geben Rätsel auf!

Am Samstag, den 21. Dezember erscheint die dritte Rätselausgabe der „Presse“. In der ganzen Zeitung finden sich verschiedenste Rätsel, die man mit Stift, Schere, Kleber und viel Hirn lösen kann. Auch in der Bonusfolge des „Presse"-Podcasts geht es um Rätsel. Katrin Nussmayr und Petra Winkler erklären, was die LeserInnen zu erwarten hat und stellen ein eigenes Rätsel, das wir erst in der nächsten Folge im neuen Jahr auflösen. Anna-Maria Wallner spricht mit Eva Winroither und Michael Laczinsky über die 2010er-Jahre und was von ihnen bleibt. Schnitt: Georg Gfrerer.