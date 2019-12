Aus für AKW in drei Sekunden

130 Milliarden Kilowattstunden Strom in 47 Jahren: das am Freitag abgeschaltete Schweizer AKW Mühleberg. [ APA ]

Die Eidgenossen nahmen das Atomkraftwerk Mühleberg vom Netz – ein erster Schritt zum Ausstieg aus der Kernenergie. Aber noch lang wird Atomstrom aus den Steckdosen kommen.

Mühleberg/Bern. Die Abschaltung dauerte drei Sekunden: Am Freitag um 12.30 Uhr drückte im Kontrollraum des Schweizer Atomkraftwerks Mühleberg ein Mitarbeiter zwei rote Knöpfe auf einem Schaltpult. Der letzte Steuerstab fuhr zwischen die Brennelemente ein, damit war die Kettenreaktion unterbunden. Der Reaktor war abgeschaltet – was zugleich den ersten Schritt der Schweiz zum Ausstieg aus der Atomenergie bedeutete.

Seit dem 6. November 1972 hatte das AKW Mühleberg Strom geliefert und das nahe gelegene Bern mit Elektrizität versorgt. 2013, zwei Jahre nach der tsunamibedingten Atomkatastrophe im japanischen Fukushima, entschied sich die staatliche Betreiberfirma BKW, Mühleberg vom Netz zu nehmen, weil sich die geforderten Nachrüstungen nicht lohnen würden.

Keine neuen Kernkraftwerke

Im Sommer war der Kern des AKW für den letzten, 15-monatigen Betriebszyklus mit Brennelementen beladen worden. Dabei war die Brennstoffmenge so berechnet worden, dass sich die Leistung des Kraftwerks ab Mitte November langsam reduzierte.

Im Mai 2017 sprachen sich die Eidgenossen in einer Volksabstimmung mit großer Mehrheit (58,2 Prozent) für den Ausstieg aus der Atomkraft und eine stärkere Förderung erneuerbarer Energien aus. Seit dem Vorjahr ist der Bau neuer Kernkraftwerke in der Schweiz verboten. Die AKW, die noch am Netz sind (Beznau und Leinstadt im Kanton Argau sowie Gösgen im Kanton Solothurn), sollen weiter in Betrieb bleiben, solange sie von der Atomaufsichtsbehörde als sicher eingestuft werden.

In 47 Jahren hat das AKW Mühleberg unterhalb des Wohlensees 130 Milliarden Kilowatt Strom erzeugt. Das Kraftwerk trug fünf Prozent zur gesamten Stromproduktion der Schweiz bei. Anfang 2020 beginnt der Abbau der Anlage, der mehr als zehn Jahre dauern dürfte. Erst 2030 wird das Areal frei von radioaktivem Material sein, 2034 könnte an dieser Stelle wieder eine grüne Wiese bereit für die Nutzung sein. Suzanna Thoma, Chefin der Betreiberfirma BKW, nannte die Stilllegung eine „Pionierleistung“. Sie hofft, dass das Know-how, das die BKW aus diesem Prozess gewinnen wird, sich noch versilbern lassen wird.

Atomstrom fließt weiter

Die Schweizer Grünen drängen bereits auf die Abschaltung des nächsten Atomkraftwerks und fordern die Stilllegung von Beznau. Sie kritisieren, dass die Nutzung von Kernenergie die Schweiz davon abgehalten habe, sich auf erneuerbare Energie zu konzentrieren. Die Regierung müsse verstärkt auf Energiequellen wie Sonne, Wind und Wasserkraft setzen. Wie lang in der Schweiz aber noch Atomstrom aus der Steckdose kommen wird, ist derzeit nicht klar. In einer Studie der Schweizer Energie-Stiftung heißt es, dass bei den jetzigen Kernkraftwerken die betriebswirtschaftlichen Anreize so groß seien, dass es sich rentiere, die Stilllegung weiter hinauszuzögern.

Das benachbarte Deutschland hat ebenfalls nach dem Fukushima-Unglück entschieden, bis 2022 auf Atomkraft zu verzichten. Ergebnis der 2011 abrupt eingeleiteten Energiewende ist aber auch, dass die Deutschen europaweit heute am meisten für den Strom bezahlen. (red., sda, Reuters)[Q2GIO]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.12.2019)