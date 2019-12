Wilhelm Stiassny, ein Stararchitekt der Ringstraße

Wilhelm Stiassnys Werk wird nun endlich umfassend gewürdigt.

Lichtenfels- und Liebiggasse, Reichsrats- und Grillparzerstraße: Im Wiener Rathausviertel zeugen noch heute zahlreiche Zinspaläste vom Schaffen des Stararchitekten Wilhelm Stiassny (1842–1910). Seine Biografen eröffnen einen vielschichtigen Blick auf die unterschiedlichen Projekte, die in der Ära der Donaumonarchie verwirklicht wurden, aber auch auf die prominenten Auftraggeber.

Viele waren jüdische Großbürger – das Haus Rothschild stand einsam an der Spitze der Reichtumspyramide –, die ihre oftmals pompösen Aufträge an Stiassny vergaben, einen der damals Besten in der berühmten Wiener Architektenzunft. Die „Neue Freie Presse“ zog ein imposantes Resümee: „180 Paläste, Schulen, Wohn- und Fabriksgebäude, Spitäler, Siechenhäuser, Synagogen . . .“

Auch das Palais der Familie Liebig, Weihburggasse 30, erbaute Stiassny. „Die Presse“ hat berichtet, wie schäbig die Republik mit den Erben der vertriebenen Liebigs und Ortliebs umging. Jahrzehntelang residierte das Landesarbeitsamt Wien darin. Und fast ebenso lang hinterfragte kein Mensch die Baugeschichte und die Besitzverhältnisse vor dem Zweiten Weltkrieg.

Vorstand in der Kultusgemeinde

Erst Renate Wagner-Rieger, die verdienstvolle Historismusforscherin, verschaffte dem lang in Vergessenheit Geratenen wieder zu Ansehen. Dreißig Jahre lang gehörte er dem Vorstand in der Wiener Kultusgemeinde an, er plante neben Repräsentationsgebäuden auch Villen, Zeremonienhallen, Grabdenkmäler, brachte sein städtebauliches Wissen auch im Wiener Gemeinderat ein. 1500 Referate zählt die NFP auf. Dass er Klavier spielte, war nur eine Petitesse, aber dass er seinen Lieblingsautor Homer ebenso in der Originalsprache las wie die Heilige Schrift, ist denn doch bemerkenswert.

Seine enge Freundschaft mit dem Kollegen Oskar Marmorek brachte ihn mit Theodor Herzl in Kontakt. Angeblich war es Stiassny, der den geistigen Vater des Zionismus erst auf die Idee einer jüdischen Besiedelung Palästinas gebracht hat – damals noch unter osmanischer Herrschaft. Es dürfte in jenem Salon gewesen sein, den die Frau des Architekten in der Rathausstraße führte. Stiassnys Entwürfe für eine ideale Stadt in Palästina (das er nie zu Gesicht bekam) faszinieren heute noch. Die rasterförmig angelegte Siedlung sollte nahe von Jaffa erstehen. Und dennoch blieb der Architekt lieber in Wien, weil er – wie es in einem Nachruf heißt – deutsch-freiheitlich dachte. In der Krugerstraße 8, wo er auch wohnte und arbeitete, schuf er das erste jüdische Museum Wiens (es übersiedelte später aus Platzgründen ins Palais Wenkheim, Praterstraße 23). Heute wird diese Pionierrolle gar nicht mehr erwähnt. Das Rothschild-Spital schließlich trug Wilhelm Stiassny über die Grenzen Österreichs hinaus Beachtung ein, die der Kaiser mit dem Titel eines k.u.k. Baurats krönte.

Förderer Theodor Herzls

Dass man ihn, den freiheitlich-liberalen Gemeinderat, nach zwanzig Jahren in der Leopoldstadt nicht mehr aufstellte, führte zu Verbitterung, die sich auch gesundheitlich auswirkte. In Bad Ischl starb er im Juli 1910 an Herzschwäche. Dann erst besann man sich mit einem großartigen Leichenbegängnis der Bedeutung dieses Mannes. „Sein Lebenslauf zeigt, wie die bürgerliche Gleichstellung der jüdischen Bevölkerung gelingen hätte können“, schreiben die Autoren, wenn nicht der Antisemitismus und das NS-Regime alles zunichte gemacht hätten.

Inge Scheidl, Ursula Prokop, Wolfgang Herzner

Wilhelm Stiassny

Jüdischer Architekt und Stadtpolitiker im Wiener

Fin de Siècle

Böhlau, 343 S., € 37,99

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.12.2019)