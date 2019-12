Nicolae Ceauşescu: Personenkult und jäher Sturz

1989. Das Aufstandsjahr im sozialistischen Europa endete mit dem Sturz des rumänischen Diktators. Ein jahrzehntelang orchestrierter Personenkult brach in zwei Tagen zusammen.

In keinem Land des ehemals sozialistischen Osteuropa war die gesamte Partei- und Staatsführung so sehr auf eine Person konzentriert, in keinem waren die Auswüchse des Personenkults so grotesk wie in Rumänien. Und dann ging am Schluss alles ganz schnell: Der allmächtige Mann, Nicolae Ceauşescu, wurde in nur 24 Stunden gestürzt. Am 21. Dezember 1989 hatte er noch in gewohnter Manier die Massen aufmarschieren lassen, ahnungslos, wie die Stimmung in der Bevölkerung wirklich war. Gut 24 Stunden später war er auf der Flucht, stand als alter Mann mit seiner Ehefrau an einer Landstraße, um per Anhalter mitgenommen zu werden, und zu Weihnachten war er bereits tot. Hingerichtet. Das Aufstandsjahr 1989 in Osteuropa fand damit sein Ende.