Puccinis „Bohème“ mit einem unerwarteten Debüt

Irina Lungu überraschte als Mimì, Purgi überzeugte als neuer Rodolfo.

Nicht nur Puccinis Mimì hustet. Anita Hartig, die avisierte Mimì der 441. Aufführung von „La Bohème“ in Zefirellis Bilderbuchregie, sagte am Vortag ab. Und so feierte Irina Lungu am Donnerstag ihr spontanes Staatsopern-Rollendebüt. Im September bei der Saisoneröffnung mit „La Traviata“ war sie kurzfristig ausgefallen, nun sang sie geschmeidig-weich. Teilweise wirkte sie nicht nur in ihrem Spiel zart – in kommenden Vorstellungen dürfte sie an manchen Stellen noch deutlicher und runder singen. Eindringlich, berührend legte sie jedoch ihre ganze Kraft in die spätere Verzweiflung ihrer Figur.