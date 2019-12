Die Sozialpartner geben ein Lebenszeichen von sich

Im Verkehrssektor haben Gewerkschaft und Wirtschaftskammer gemeinsame Wünsche an die nächste Regierung formuliert.

Wien. „Egal, wie man zur Sozialpartnerschaft steht, es gibt Kräfte in diesem Land, die an diesem Konsens weiter großes Interesse haben“, sagt Roman Hebenstreit, Chef der Gewerkschaft Vida. Zum Beweis legte er gemeinsam mit Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer Österreich, ein Forderungspaket an die künftige Regierung vor.

Die Sozialpartner im Verkehrsbereich drängen darin auf öffentliche Investitionen, um der Bevölkerung und den Unternehmen rechtzeitig Anreize zum Umstieg auf nachhaltige Verkehrsträger und Antriebe zu bieten. Konkret soll jährlich eine zusätzliche Milliarde Euro in den öffentlichen Verkehr fließen. Vor allem auf dem Land müsse das Öffi-Angebot deutlich ausgebaut werden. Hebenstreit schwebt dabei ein 15-Minuten-Takt für alle öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Bundesgebiet vor. Die Bahn müsse vor allem im Fernverkehr günstiger werden, um mit den Billigfliegern konkurrieren zu können – auch das gehe nicht ohne öffentliche Mittel.

Wirtschaftskammer-Vertreter Alexander Klacska sieht vor allem den Straßengüterverkehr als Hauptbetroffenen der Klimadebatte. Höhere Spritpreise würden sich hier voll auswirken, gleichzeitig gebe es für schwere Lkw einfach noch keine Möglichkeit, auf elektrischen Antrieb umzustellen. Er wünscht sich mehr Planungssicherheit für die Unternehmen, strengere Kontrollen zur Verhütung illegaler Beschäftigung im Transportgewerbe und die Gesprächsbereitschaft vom Infrastrukturministerium – auch wenn es gemeinsam mit dem Klimaschutz den Grünen zufallen sollte.

„Der Verkehr wird in Klimafragen immer nur als Schuldiger angesehen“, klagte auch Roman Hebenstreit. „Wir erkennen zwar unsere Verantwortung an, wollen aber Teil der Lösung sein.“ An Ideen, wie der Sektor CO 2 -Emissionen einsparen könne, mangle es jedenfalls nicht. (auer)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.12.2019)