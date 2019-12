Eine warme Stube für kalte Tage

Der Pensionist Wilhelm Schön (l.) ist Stammgast in den Wärmestuben der Caritas, in der Einsiedlergasse trifft er seine Freunde meist wöchentlich.

In den Wärmestuben der Caritas gibt es kostenlose Verköstigung, einen beheizten Platz zum Ausruhen – und gute Gesellschaft.

Wien. In der Einsiedlergasse 8A ist es vor allem eines: schön warm. Auf den zusammengeschobenen Tischen stehen Kaffeetassen, Teller mit geschnittenen Kiwis und Marmorkuchen. „Spitzenklasse“, sagt Wilhelm Schön und nimmt einen Schluck Saft.



Der Pensionist kommt fast jeden Tag in die Wärmestuben der Caritas. „Man kennt sich hier und kommt ein bisschen zum Tratschen“, sagt der 71-Jährige. „Früher bin ich ins Kaffeehaus gegangen, aber das kostet eine Lawine.“ Lang sei es her, da habe Schön in der Hotelbranche gearbeitet, jetzt bekomme er eine Mindestpension. „Ich habe eine Wohnung, eigentlich geht es mir gut. Aber wenn ich hierher komme, bleibt mir noch ein bisserl was übrig.“