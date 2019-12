Jochen Danningers Rückkehr in die Politik

(c) imago/Eibner (imago stock&people)

Nach dem Wechsel von Landesrätin Petra Bohuslav an die Wiener Staatsoper kehrt Danninger nun in die Politik zurück (Archivbild).

Der frühere Staatssekretär wird Landesrat in Niederösterreich.

Wien. Seine bisherige politische Karriere war eng mit Michael Spindelegger verbunden: Jochen Danninger war sein Büroleiter als Zweiter Nationalratspräsident, sein Kabinettschef als Minister und Staatssekretär im Finanzministerium, als Spindelegger Vizekanzler war. Mit Spindeleggers Rücktritt schied auch er aus der Politik aus und wechselte zur Hypo Niederösterreich und später zur Wirtschaftsagentur ecoplus.

Nach dem Wechsel von Landesrätin Petra Bohuslav an die Wiener Staatsoper kehrt Danninger nun in die Politik zurück und übernimmt das Ressort für Wirtschaft, Digitalisierung, Tourismus und Sport. Es sei eine „große Ehre und Verantwortung, für ein Schlüsselressort im größten Bundesland nominiert zu sein“, sagte Danninger. Die Amtsübergabe wird Ende Februar erfolgen. Die nahtlose Fortführung der bisherigen Arbeit Bohuslavs sei gewährleistet, sagte er. Geboren wurde Danninger 1975 in Ried im Innkreis. Er ist verheiratet und Vater zweier Töchter. (APA/red.)

