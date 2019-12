Liverpool sammelt die Knochen für den Titel bei der Klub-WM

Personalfragen vor dem Finale gegen Südamerika-Champion Flamengo.

Doha. Bei der Klub-WM in Doha spielt Liverpool am Samstag (18.30 Uhr, live ORF Sport+, Dazn) im Finale gegen den brasilianischen Klub Flamengo um den zweiten Titel dieser Saison nach dem Uefa Supercup. „Wir sind hier, um zu gewinnen. Die Mannschaft will es, der Verein will es“, stellte Trainer Jürgen Klopp vor dem Spiel in der katarischen Hauptstadt Doha klar. Dafür gilt es trotz dichten Terminplans die Kräfte zu mobilisieren. „Wir müssen nun unsere Knochen zusammensammeln. Ich weiß nicht, wer für das nächste Spiel bereit sein wird.“

Klopp bedauerte, dass der seit 2005 jährlich ausgetragene Wettbewerb der Meister aller Kontinente in Europa nicht ansatzweise die Bedeutung wie im Rest der Welt habe. „Ich würde diese Sichtweise gern ein bisschen verändern. Für mich hat sie sich schon verändert, seitdem wir hier sind“, sagte der 52-Jährige. „Flamengo wurde mit dem klaren Auftrag hierher geschickt, zu gewinnen und als Helden zurückzukehren.“ Spätestens ab 2021 wird die Klub-WM zwangsläufig mehr in den Fokus rücken: Dann wird es die Fifa zu einem Sommer-Event mit 24 Mannschaften aufblähen. Der Kritik eines zu dichten Kalenders wird das also keinen Abbruch tun.

Verfolgerduell in Premier League

Die Premier League macht auch ohne Liverpool keine Pause. Im Spitzenspiel empfängt Manchester City (drittplatziert) am Samstag (18.30 Uhr, live Sky) den Tabellenzweiten Leicester. Im zweiten Hit am Sonntag trifft Tottenham (5.) auf Chelsea (4.). Für Ralph Hasenhüttl und Southampton steht indes am Samstag die nächste Schnittpartie an: Die derzeit auf einem Abstiegsplatz liegenden Saints gastieren beim punktegleichen Aston Villa. „Wir haben in Auswärtsspielen heuer schon einige richtig gute Vorstellungen gezeigt, also fahren wir hin, um etwas mitzunehmen“, sagte der Steirer. (red.)

