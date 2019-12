Der bittere Abschied der Kultfigur

Noriaki Kasai wird erstmals seit 28 Jahren die Vierschanzentournee verpassen. Noch will er es nicht wahrhaben, doch auch für den zähen 47-Jährigen muss irgendwann Schluss sein.

Tokio. Im Skispringen bleibt von Saison zu Saison kein Stein auf dem anderen: neue Bindungen, neue Anzüge, immer wieder Regeländerungen. Nur die Allerwenigsten können Schritt halten, Peter Prevc, Stefan Kraft, Kamil Stoch – kaum jemand dominierte das Geschehen in jüngerer Vergangenheit länger als einen Winter. Umso erstaunlicher, dass Noriaki Kasai bis zuletzt auf Tuchfühlung mit der Weltklasse war. Schließlich liegt sein Weltcup-Debüt unfassbare 31 Jahre zurück, damals, im Dezember 1989, gewann in Sapporo noch die mittlerweile verstorbene finnische Skisprung-Legende Matti Nykänen.

Doch Kasai, der „Flugsaurier“ und „Skisprung-Methusalem“, ist 47 Jahre alt, und irgendwann muss selbst für das japanische Sportidol Schluss sein. Die Vorboten des unfreiwilligen Abschieds sind bereits da: Kasai wurde nicht mehr für das Aufgebot der Vierschanzentournee (Auftakt am 28. Dezember in Oberstdorf) nominiert. Damit ist er zum ersten Mal seit 1991/92 beim Saisonhighlight der Skispringer nicht mit von der Partie. Ausgerechnet der 45-jährige Cheftrainer Hideharu Miyahira, einst Springer neben Kasai, verzichtete auf seinen Altstar.

Der Schützling übernimmt

Obwohl Kasai zuletzt kaum noch eine Qualifikation überstanden hat, will er das Ganze offenbar nicht so recht wahrhaben. Dabei lassen seine Kraft und Dynamik unweigerlich nach, der Absprung ist bei Weitem nicht so explosiv, wie er es heutzutage sein müsste. Im eigenen Team hat längst die übernächste Generation übernommen, allen voran Tournee-Titelverteidiger Ryōyū Kobayashi, 23. Bemerkenswert: Kasai galt in seinem Klub, Tsuchiya Home Ski Team – wie bei japanischen Sportlern üblich, ist er Angestellter eines Firmenklubs, in seinem Fall eines Bauunternehmens –, als langjähriger Förderer Kobayashis. Als Kasai 1992 in Harrachov Skiflug-Weltmeister wurde, war Kobayashi noch nicht geboren.

„Es war ein harter Kampf für mich. Mein Gefühl auf der Schanze stimmt nicht. Ich habe die richtige Anfahrtsposition noch nicht gefunden. Aber körperlich geht es mir gut, und ich werde nicht aufgeben“, wird Kasai beim Fachportal skispringen.com zitiert. Ein Satz fiel in seiner Karriere schon öfter: „Was mich antreibt, ist ganz einfach: Ich liebe das Skispringen.“

Der zweifache Tourneezweite will also weitermachen. Bei Olympia 2018 in Pyeongchang trug er die japanische Fahne, nach den Spielen versprach er, auch 2022 in Peking mitzuspringen. „Ich werde es nicht nur versuchen, ich werde definitiv dabei sein!“

Sein bis heute letzter Einzelsieg im Weltcup gelang Kasai im November 2014 im finnischen Ruka. An guten Tagen ist er vor allem im Skifliegen, wo er seine Routine und sein Fluggefühl ausspielen kann, noch für Spitzenplätze zu haben. So stellte er im März 2017 mit 44 Jahren in Planica den Altersrekord für einen Weltcup-Podestplatz im Einzel auf.

Der Vorarlberger Werner Schuster, der sich derzeit um Gregor Schlierenzauer kümmert, ist nur drei Jahre älter als Kasai. Damals war er Chefcoach der deutschen Springer und meinte: „Das war wie die Besteigung des Mount Everest ohne Sauerstoff: Es musste auch erst bewiesen werden, dass das möglich ist.“ (joe)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.12.2019)