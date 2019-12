Die versteckten Superkräfte von Holz

(c) imago images/blickwinkel (C. Kaiser)

An der Fachhochschule Salzburg suchen Forscherinnen nach Möglichkeiten, die bakterienhemmenden Eigenschaften von Holz in konkreten Produkten zu nützen – etwa in der Kosmetikindustrie.

Viele Menschen schwören auf die positiven Eigenschaften von Holz: Zirbe soll den Schlaf fördern oder das Verschimmeln von Brot verhindern. Eine Salbe aus Lärchenpech lässt Wunden schneller heilen, Tee aus Birkenrinde wird als Hausmittel gegen Entzündungen eingesetzt. Alles nur Einbildung, oder gibt es Inhaltsstoffe im Holz, die für diese Wirkungen verantwortlich sein könnten?