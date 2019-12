Erst der Truthahn, dann der Ball

Bei jedem Wind und Wetter, Nebel oder Schnee: Am „Boxing Day“ gehen die Briten immer auf ihren Fußballplatz. Das hat große Tradition, diesen Spieltag pflegen und lieben sie seit 1860.

Auch in Großbritannien kann Weihnachten als Fest der lieben Familie eine ganz schöne Belastung sein. Alle Jahre wieder setzen sich am 23. Dezember Millionen Menschen in Bewegung. Hat man sich durch das Chaos auf Straße, Schiene und Luft nach Hause gekämpft, gilt es die Festlichkeiten zu überstehen. Am Christtag steht nicht nur die Bescherung an, danach spricht die Queen zum Volk, das sich derweil den Bauch vollschlägt: „Nachdem ich mein eigenes Körpergewicht an Truthahn und Bratkartoffeln verzehrt habe, döse ich in dem schlecht sitzenden Pullover, den ich als Geschenk bekommen habe, vor dem Fernseher ein“, beschreibt der Komiker Al Murray den traditionellen Ablauf. „Beim Erwachen am nächsten Tag fühle ich mich, als wäre ich von einem Zug aus Essen und Alkohol überrollt worden.“