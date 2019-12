Leipzig krönt seine famose Hinrunde, Bayern feiern späten Sieg

Leipzig. RB Leipzig hat seine beeindruckende Hinrunde mit einem Sieg abgeschlossen. Die Sachsen rangen Augsburg nach einem 0:1-Rückstand noch mit 3:1 nieder, den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte ÖFB-Legionär Konrad Laimer besorgt, die weiteren Treffer erzielten Schick (79.) und Poulsen (89.). Der Erfolg erwies sich auch deshalb als besonders wertvoll, weil Rekordmeister Bayern München im Heimspiel gegen Wolfsburg noch zu einem späten 2:0-Sieg kam. Das 1:0 in der 85. Minute schoss Joshua Zirkzee. Der 18-jährige Niederländer traf damit in seinem zweiten Bundesligaspiel zum zweiten Mal. Gnabry (89.) besorgte den Endstand. Damit beträgt der Rückstand der drittplatzierten Bayern auf Leipzig zum Jahreswechsel weiter vier Punkte.

Es passiert äußerst selten, dass Lucien Favre in der Öffentlichkeit den Rahmen der Höflichkeit verlässt. Aber nach der 1:2-Niederlage seines Klubs in Hoffenheim konnte auch der Trainer der Dortmunder nicht mehr anders. Dreimal benutzte der gequält und ungläubig aussehende Coach den Begriff „dumm“ in Bezug auf seine Mannschaft. Viel anders ließ sich die unnötige Niederlage des BVB auch nicht beschreiben. Die Borussia hatte einen schwachen Gegner von Beginn an im Griff und führte durch Mario Götze (17.) mit 1:0. Dass Hoffenheim dennoch gewann, lag nicht am Team der mitwirkenden Österreicher Florian Grillitsch und Christoph Baumgartner, sondern nur an fast rätselhaften Nachlässigkeiten des Vizemeisters.

Anstatt nachzulegen, zogen die Dortmunder sich zurück und überließen den Kraichgauern mehr Spielanteile. Und der reingewechselte Sargis Adamyan (79.) sowie Andrej Kramaric (87.) drehten letztlich die Partie. „Das ist dumm, muss ich sagen, das ist dumm!“, schimpfte Favre. ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.12.2019)