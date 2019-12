Culture Clash

Coming home? Das Weihnachtsgeschehen ist brutaler Heimatverlust in Serie. Wie kann das Ursprung jenes Festes sein, das Heimeligkeit und Zuhausesein zelebriert wie kein anderes? ?

Frontnachrichtenaus dem Kulturkampf

Es ist die Geschichte drastischer „Enthausung“: Maria wird überraschend schwanger, und ihr Bräutigam ist nicht einmal der Vater. Dann zwingt sie der Staat zu einem Zeitpunkt, in dem man heutzutage in Mutterschutz gehen würde, auf eine ungeplante, beschwerliche Reise. Nirgends finden sie eine Bleibe. So bringt Maria das Kind in einem Stall zur Welt. Nicht im Bratapfelduft, während draußen die Schneeflocken leise herniederfallen. Sondern zwischen Rattenkot und faulem Stroh. Und dann kommen die Hirten und vernichten noch den letzten Rest von Privatsphäre. Darauf geht es nicht zurück ins traute Heim mit der hübschen Wickelauflage und dem gemütlichen Stillkissen, sondern für Jahre auf übereilter Flucht ins ägyptische Asylwerberquartier.

Enthausung ist noch zu mild ausgedrückt. Ein Herausgerissenwerden in Serie. Wie konnten wir daraus bloß das heimeligste Fest überhaupt machen? Vielleicht deswegen: Kein Mensch ist auf dieser Welt ganz glücklich. Selbst wer satt ist und warm und eine Aufgabe hat und geliebt wird, wird immer noch von einem Rest an Leere geplagt, von einem nicht ausradierbaren Fremdsein. „For men are homesick in their homes, and strangers under the sun, and they lay their heads in a foreign land whenever the day is done“, sagt Chesterton. Aber über dem Stall von Bethlehem hat sich der Himmel geöffnet und den Blick freigegeben auf unser eigentliches und vollkommenes Zuhause. Es existiert!

Manche verwechseln die Kirche damit und stellen sie sich als statische Heimat in einer turbulenten Welt vor. Dann sind sie enttäuscht, weil die Kirche stattdessen eine Reisegesellschaft ist. Auf dem Weg zum Vollkommenen bietet sie, wenn sie ihre Sache richtig macht, nicht Behaglichkeit, sondern eine Abenteuerreise durch das Prekariat. Wie damals.

Wo aber finden wir das Zuhause? Mit feinem Spürsinn wenden Menschen sich dem Weihnachtsfest zu. Das Problem ist nur: Ungläubig geworden, hoffen wir, das große Zuhause nicht im offenen Himmel zu finden, sondern im Wiederauferstehen unserer Kindheit, im Nachstellen dessen, was uns als Kleine einst „so wunderstill beglückt“ hat (Eichendorff). Dieser Versuch ist zwar auch spürsinnig – waren wir doch tatsächlich als Kinder fähig zu dem Wunder und seinem Verweis auf das Heil –, greift aber zu kurz und endet dann statt der Fülle des Seins bloß mit Völlegefühl.

Wenn daher der Wunsch nach „frohen Weihnachten“ seinen tieferen Sinn haben soll, dann wohl den: Möge Gott in Ihrem Leben weiter Wunder tun. Und gebe er Ihnen die Gabe, sie auch zu sehen. Frohe Weihnachten, also!

Der Autor war stv. Chefredakteur der „Presse“ und ist nun Kommunikationschef der Erzdiözese Wien. ?

?meinung@diepresse.com diepresse.com/cultureclash

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.12.2019)