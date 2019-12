Die Erinnerung lügt und trügt

Nirgendwo ist man so daheim wie in der Familie – und gleichzeitig nirgends so fremd. Rund um diesen oft schmerzlichen Widerspruch ranken sich großartige und vielfältige Romane. ?

Jelena hatte viele Namen, die immer kürzer wurden: Jelena, Elena, Lena, Baba. Sie wohnte an vielen Flüssen, die immer kleiner wurden: Wolga, Oka, Moskwa, Newa, Spree, Bober. Und sie lebte viele Leben, die gegen Ende immer enger und immer einsamer wurden.

Wie es dazu kam, erzählt Alexander Osang in seinem berührenden Familienroman „Die Leben der Elena Silber“. Angelehnt an seine eigene Geschichte, stellt der Journalist und „Spiegel“-Korrespondent seine Elena in eine Reihe literarisch bearbeiteter Matriarchinnen, wie man sie etwa aus Vladimir Vertlibs „Das besondere Gedächtnis der Rosa Masur“ kennt oder aus Irene Disches „Großmama packt aus“ – allesamt Frauen, denen das Jahrhundert, das sie repräsentieren, nichts geschenkt hat und die vor allem zu ihren Töchtern ein vielschichtiges und oft gebrochenes Verhältnis haben. Es ist die Art von Roman, in denen die Frauen stark sind, die Männer aber gehörig schwächeln.

Der insgeheime Neid auf die nachfolgende, von der Geschichte begünstigte Generation wetteifert dabei oft mit einem ausgeprägten lebenslangen Bedürfnis, ebendiese Kinder zu schützen. Dieser Widerspruch lädt auch Osangs Roman mit Tragik und Spannung auf – und verbirgt Geheimnisse, die höchstens dem Leser preisgegeben werden.



Immer auf der Flucht. Jelenas erste Erinnerung wird ihr weiteres Leben prägen: Es ist die an eine Flucht. Ihr Vater, Seiler und Revolutionär, wird 1905 von zaristischen Anhängern grausam ermordet, die Mutter flieht mitten in der Winternacht mit Sohn und Tochter. Später kehrt Elena zurück, verliebt sich in Alexander Kusnezow – Sohn des Mannes, der für den Mord an ihrem Vater zum Tode verurteilt wurde –, entscheidet sich aber später für den deutschen Ingenieur Robert Silber, geht mit ihm 1936 nach Deutschland, hat fünf Töchter und hütet Zeit ihres Lebens das Geheimnis um sein Verschwinden. Es folgen die Flucht aus Sorau, das plötzlich polnisch ist, die Ankunft in Ostberlin und später im Westen.

Jelena – hier bereits Elena – kommt dennoch niemals irgendwo an: „Sie vermisste eine Heimat, von der sie – bis sie sie verlassen hatte – nicht einmal wusste, dass es sie überhaupt gab“, lautet das Resümee ihres Lebens. Vermissen wird Elena immer etwas und jemanden – und ab da jede Nacht damit rechnen, am nächsten Morgen nicht mehr aufzuwachen. Das hört erst auf, als sie das Letzte verliert, was sie noch besitzt – sich selbst an die Demenz.



„Er sucht sein Thema.“ Alexander Osang verschachtelt seinen Familienroman zeitlich: Die zwischen 1905 und 1990 chronologisch erzählte Geschichte von Elena unterbricht er immer wieder mit der ihres Enkels Konstantin – einem Autor und Filmemacher, der 2017 durch Berlin irrlichtert. „Er sucht sein Thema“, formuliert es seine Mutter, Maria, auf ihre irritierend-provozierende Art. Die Fotografin war einst gemeinsam mit ihrem Mann, Claus, einem Tierfilmer, Mitglied der ostdeutschen Boheme und dominiert ihre Umgebung ganz in der Tradition ihrer eigenen Mutter. Ehemann Claus wird aufgrund „der Krankheit“ – seiner Demenz – in dasselbe Heim gesteckt, in dem schon Baba endete. Sohn Konstantin wird ebenso entschlossen beruflich in eine bestimmte Richtung manipuliert – nämlich die Erforschung und Dokumentation der Familiengeschichte. Diese besteht in dem großen Rätsel, was mit Elenas Mann, Robert, geschah, sowie in der Auflösung des komplizierten Verhältnisses der drei überlebenden Silber-Mädchen. Eine, Anna, starb mit zwei Jahren, die älteste, Lara, als Erwachsene. Maria, Vera und Katarina tragen alle ihre eigenen Geheimnisse mit sich herum, gezeichnet von einem lebenslangen verzweifelten und aussichtslosen Tanz um die Gunst und Anerkennung der Mutter.

Alexander Osang wird dem „seltsamen Konstrukt Familie“ durchaus gerecht. Er behandelt die skurrilen Figuren mit liebevoller Nachsicht – und erkennt schließlich sogar die gute Absicht hinter den zahlreichen absichtlichen Lügen ihrer Erinnerung an. ?

Neu Erschienen Alexander Osang

„Die Leben der Elena Silber“

S. Fischer Verlag

624 Seiten

24,70 Euro



("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.12.2019)