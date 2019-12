Wie wird man zum Wiener?

Wer aus einem Bundesland – oder aus Südtirol – nach Wien kommt, wird nicht automatisch zum Wiener. Das dauert, manchmal sogar recht lange, und manche schaffen es gar nicht. Einschlägige Erfahrungsberichte von zugewanderten „Presse“-Redakteuren.

Es war ein schleichender Prozess. Irgendwann war es so weit. Nach vielen Jahren. Während der Studienzeit noch nicht. Da hatte ich auf die Frage, woher ich komme, stets mit „aus Kärnten“ geantwortet. Heute sage ich, wenn ich im Ausland gefragt werde, woher ich komme, „aus Wien“. Wenn ich das Gefühl habe, der Gesprächspartner kennt sich aus in Österreich – oder er ist Deutscher –, dann füge ich noch ein „Aber ursprünglich aus Kärnten“ hinzu. Die Deutschen kennen das in der Regel.