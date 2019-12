Kunstmarkt ist bei Topware ausgetrocknet

Rückblick. Ein Mangel an Topwerken führte in der Sparte Impressionismus und Moderne bei den Marktführern zu einem deutlichen Umsatzrückgang. Der Aufstieg der Alten Meisterinnen setzte sich fort. Die Wiener Häuser erzielten einige Rekorde. ?

Es war ein vergleichsweise unspektakuläres Kunstmarktjahr. Natürlich gab es zahlreiche Rekorde, aber nichts Weltbewegendes wie die Rockefeller-Auktion im Vorjahr oder der Sensationszuschlag für Leonardo da Vincis „Salvator mundi“ im Jahr 2017. Der Hochpreismarkt war heuer geprägt von stabilem Interesse aber rückläufigen Umsätzen. So knackte heuer nur ein Werk die 100- Millionen-Dollar-Grenze, und das war Claude Monets Heuhaufen „Meules“, das bei Sotheby's für 110,7 Millionen Dollar den Besitzer wechselte.

Die wichtigen Novemberauktionen von Sotheby's und Christie's verzeichneten im Segment Impressionismus und Moderne einen Umsatzrückgang von 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die zeitgenössische Kunst schnitt besser ab, verbuchte aber dennoch ein Minus von elf Prozent zum Vergleichszeitraum. Das liegt aber nicht an einer schwachen Nachfrage, sondern am Angebot. Die beiden Marktführer konnten nicht genug herausragende Ware akquirieren, und die Käufer sind wählerischer geworden. Selbst für Namen wie Picasso oder Warhol wird nicht mehr jeder Preis bewilligt, wenn es die Qualität nicht rechtfertigt.



KAWS. Zu den Ausreißern des Jahres gehört Streetart-Künstler KAWS, dessen Arbeit „The KAWS Album“ bei Sotheby's mit 14,8 Millionen Dollar das 15-Fache des Schätzpreises erzielte. Erfreulich ist, dass sich das in den vergangenen Jahren verstärkte Interesse an Altmeisterinnen heuer mit einem neuen Rekordpreis für Élisabeth Louise Vigée-Lebrun fortsetzte. Ihr Porträt von „Muhammad Dervish Khan“ erzielte 7,2 Millionen Dollar. Einen schönen Preissprung gab es auch für Artemisia Gentileschi, deren Gemälde „Lucretia“ im November bei Artcurial mit vier Millionen Euro einen neuen Rekordpreis erzielte. Das Dorotheum versteigerte im Vorjahr ein Werk von ihr um 1,6 Millionen Euro, es ist jetzt das drittteuerste Werk der Malerin. Apropos Dorotheum: Im Wiener Auktionshaus war heuer ein Werk aus der Sparte Gemälde des 19. Jahrhunderts das teuerste Bild des Jahres. „Dame turque de Constantinople“ von Osman Hamdi Bey, dem bedeutendsten Künstler des osmanischen Reichs, stieg auf 1,8 Millionen Euro. Bei den Alten Meistern konnte ein dem nahen Umkreis Raffaels zugeschriebenes Ölbild einer Madonna mit Kind seinen Schätzwert vervielfachen und wechselte schließlich um 1,7 Millionen Euro den Besitzer. Im Segment Zeitgenössische Kunst gehörte Jean Dubuffets „Bon Espoir (Paysage avec personnages)“ von 1955 zu den erfolgreichsten Werken. Es verdoppelte den Schätzpreis und ging für 735.300 Euro weg. Um denselben Preis wechselte auch Piero Manzonis „Achrome“ den Besitzer.

Beim Konkurrenten im Kinsky wurden die höchsten Zuschläge in der Sparte Klassische Moderne erzielt. Allen voran steht ein „Damenbrustbild“ von Gustav Klimt, das mit einem Zuschlag von 560.000 Euro den dritthöchsten Preis für eine Zeichnung des Künstlers verbuchte. Einen Rekord schrieb Franz Sedlaceks Arbeit „Landschaft mit Nebelmeer“, das für einen Kaufpreis von 441.000 Euro wegging.

In der Sparte Alte Meister kann das Kinsky mit einem Rekord für Karl Josef Agricola aufwarten. „Amor mit Pfeil und Bogen in einer Landschaft“ wurde für 96.000 Euro zugeschlagen. Bei der zeitgenössischen Kunst wurde für Rudolf Polanszkys „Reconstructions“ mit einem Zuschlag von 100.000 Euro ebenfalls ein neuer Rekord aufgestellt. Den höchsten Zuschlag der Sparte erzielte eine „Sitzwurst“ von Franz West mit 220.000 Euro. ?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.12.2019)