Türkei bringt Militärabkommen mit Libyen auf Schiene

Die Türkei weitet ihren Einfluss im Krisenstaat Libyen weiter aus.

Das türkische Parlament gab Grünes Licht für ein umstrittenes Militärabkommen mit der international anerkannten Regierung in Tripolis. Truppen des abtrünnigen libyschen Generals Khalifa Haftar brachten daraufhin ein türkisches Frachtschiff vor der Küste des nordafrikanischen Staats auf und durchsuchten es.

Bereits im November hatten Ankara und die libysche Regierung ein ebenfalls heftig umstrittenes Abkommen über die Seegrenzen im östlichen Mittelmeer geschlossen. Das Militärabkommen ebnet den Weg für eine noch stärkere Rolle der Türkei in Libyen. Mit der Zustimmung der Abgeordneten am Samstag habe das Abkommen nun Rechtskraft erlangt, teilte das Parlament im Onlinedienst Twitter mit.

Der Militärpakt erlaubt es der Türkei laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, militärische Ausbildner und Berater nach Libyen zu schicken. Ankara habe auch die Genehmigung für gemeinsame Militärübungen und dürfe auf Anfrage Waffen und Militärfahrzeuge nach Libyen senden. Zudem sollen die beiden Seiten geheimdienstliche Informationen austauschen. Weiterhin verpflichte sich die Türkei, beim Aufbau einer Schutztruppe zu helfen, die in Libyen polizeiliche und militärische Aufgaben übernehmen soll.

Die libysche Regierung hatte bereits am Donnerstag bekanntgegeben, dass das mit der Türkei geschlossene Abkommen "umgesetzt" werde. Die UNO bedauerte daraufhin die "wachsende ausländische Einmischung in Libyen" und forderte erneut eine politische Lösung des Konflikts.

Haftar-Truppen erklärten unterdessen, sie hätten ein unter der Flagge Grenadas fahrendes türkisches Frachtschiff gestoppt und durchsucht. Das Schiff sei in den Hafen von Ras al-Helal nahe der ostlibyschen Stadt Derna gebracht worden, um "es zu durchsuchen und die Ladung zu überprüfen", teilte ein Sprecher der Haftar-Truppen am Samstagabend mit.

Im Onlinedienst Facebook veröffentlichte er zudem ein Video, in dem der Einsatz gegen das Schiff sowie Kopien der Pässe von drei türkischen Besatzungsmitgliedern zu sehen sind. Die türkische Regierung kommentierte den Fall zunächst nicht.

Streit um Gasvorkommen vor Zypern

Die Türkei unterstützt die international anerkannte Einheitsregierung in Libyen bereits im Kampf gegen die Truppen Haftars, der seit Monaten mit Gewalt die Macht in der Hauptstadt Tripolis zu übernehmen versucht. Sie liefert den Regierungstruppen insbesondere Panzer und Drohnen. Haftar wird dagegen von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Ägypten unterstützt.

Nach Angaben von Präsident Recep Tayyip Erdogan ist die Türkei auch bereit, eigene Truppen nach Libyen zu schicken. Einen Einsatz türkischer Kampftruppen in Libyen sieht das Militärabkommen allerdings nicht vor. Das Abkommen sieht zudem eine verstärkte Zusammenarbeit beider Länder in den Bereichen Geheimdienste, Terrorismus, Rüstungsindustrie und Migration vor. Am Freitag forderte der libysche Ministerpräsident Fayez al-Sarraj neben der Türkei auch Algerien, Großbritannien, Italien und die USA auf, "Abkommen zur Sicherheitskooperation" umzusetzen.

Bei einem Besuch von Sarraj in Istanbul Ende November hatten die Türkei und Libyen zudem ein Abkommen unterzeichnet, das ihre Seegrenzen im östlichen Mittelmeer absteckt. Bei den anderen Anrainerstaaten Griechenland, Zypern und Ägypten stieß die Vereinbarung auf scharfe Kritik, da sie dadurch ihre eigenen Rechte in der Region verletzt sehen.

Im Zentrum des Streits steht die Ausbeutung von Gasvorkommen vor Zypern, die in den vergangenen Jahren im Osten der Mittelmeerinsel entdeckt worden waren. Die Türkei fordert einen Anteil daran und hat trotz der Proteste Zyperns, Griechenlands und der EU mehrere Bohrschiffe in das Meeresgebiet entsandt. Erdogan erklärte kürzlich, dass die Türkei erwäge, künftig mit Libyen gemeinsame Probebohrungen vorzunehmen.

In Libyen herrscht seit dem Sturz und gewaltsamen Tod des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi 2011 Chaos. Die Einheitsregierung in Tripolis ist schwach und hat weite Teile des Landes nicht unter Kontrolle. Haftar und seine "Libysche Nationalarmee" (LNA) kontrollieren den Osten Libyens. Seit dem Beginn von Haftars Offensive auf Tripolis vor acht Monaten wurden nach UNO-Angaben mehr als 280 Zivilisten getötet und mehr als 140.000 Menschen vertrieben.

