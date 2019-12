Podestpremiere für Skispringer Hörl, Kraft gestürzt

Jan Hörl wurde bei Ryoyu Kobayashis Sieg in Engelberg Dritter. Kombinierer Lukas Greiderer und Biathlet Simon Eder landeten in den Top Ten.

Freude und Leid lagen am Sonntag im Lager der österreichischen Skispringer nah beisammen. Jan Hörl jubelte im zweiten Bewerb in Engelberg nach Sprüngen auf 134 und 136,5 m als Dritter hinter dem Japaner Ryoyu Kobayashi (132,5/134) und dem Slowenen Peter Prevc (132,5/134) über den ersten Podestplatz seiner Karriere. Stefan Kraft fiel hingegen nach einem Sturz im zweiten Durchgang auf den 17. Rang zurück und verlor damit auch das am Vortag eroberte Gelbe Trikot des Gesamtführenden.

Der 21-jährige Hörl krönte indes seinen 21. Weltcupauftritt mit dem ersten Podestplatz. Ingesamt zeigten sich die ÖSV-Adler in der Generalprobe für die Tournee mannschaftlich starke: Daniel Huber, dessen Antreten wegen einer schweren Verkühlung fraglich gewesen war, klassierte sich unmittelbar vor Philipp Aschenwald auf Platz fünf. Gregor Schlierenzauer landete an 14. Stelle. Kraft lieferte dennoch einen Beweis seiner Form, vor dem Sturz war er in den jüngsten vier Bewerben (inklusive Team) jeweils auf das Podest gesprungen.

Bei der 68. Vierschanzentournee nach Weihnachten geht es für die ÖSV-Adler um Wiedergutmachung. Während sich in den jüngsten beiden Auflagen Stoch (2018) und Kobayashi (2019) jeweils mit vier Siegen souverän den Gesamtsieg sicherten, flogen die Österreicher ihren Glanzzeiten (Tourneesieger von 2009 bis 2015) weiter hinterher. Im Vorjahr verspielte Kraft in Garmisch (verpasste den zweiten Durchgang) alle Chancen, rettete Daniel Huber als Neunter zumindest in Ansätzen die ÖSV-Ehre nach dem Debakel 2018 (Michael Hayböck als Gesamt-14.).

Kombination: Greiderer in Ramsau Fünfter

Die Nordischen Kombinierer des ÖSV haben beim Heim-Weltcup in Ramsau ihren ersten Podestplatz der Saison verpasst, die Bilanz fiel dennoch positiv aus. Lukas Greiderer war am Wochenende mit den Rängen sechs und fünf jeweils der bestplatzierte Österreicher, am Sonntag fehlten dem Tiroler gegen die drei besten Läufer nur 5,3 Sekunden auf einen Top-3-Platz. Jarl Magnus Riiber siegte zum sechsten Mal.

"Heute habe ich mir schon gedacht, dass sich einmal ein Podest ausgeht", meinte Greiderer, der nach dem Springen mit 29 Sekunden Rückstand Sechster gewesen war. "Ich habe auf den letzten Metern alles gegeben. Es hat unter Anführungszeichen 'nur' für den fünften Platz gereicht, aber ich bin schon zufrieden, es war eine Steigerung gegenüber gestern."

Greiderer hatte sich auf der letzten Runde hinter Solo-Spitzenreiter Riiber mit den stärksten Läufern gemessen. Der Norweger Jörgen Graabak (+2,8 Sek./Zweitbester in der Loipe), Vortagssieger Vinzenz Geiger (+4,1/schnellste Laufzeit) und der Finne Ilkka Herola (4,2) hatten zu Greiderer aufgeschlossen und platzierten sich auf den Rängen zwei bis vier. Eric Frenzel (11,2), der Schnellste des Samstags, wurde Siebenter.

Biathlon: Eder im Massenstart in Top Ten

Johannes Thingnes Bö hat nach der Verfolgung auch den ersten Massenstart der Saison in Le Grand Bornand (FRA) gewonnen. Für den Norweger, der einmal in die Strafrunde musste, war es bereits der fünfte Saisonsieg. Das Podest bei Dauerregen und schwierigen Loipenbedingungen komplettierten der Franzose Emilien Jacquelin (+42.1 sec.) und der Norweger Tarjei Bö (+51.8 sec), die ebenfalls einen Fehlschuss verzeichneten.

„Schön, dass es sich ausgezahlt hat nach Frankreich zu reisen. Das habe ich ja erst Anfang der Woche entschieden“, erklärte Eder. „Mit einem Top-Ten-Ergebnis geht man natürlich etwas leichter in die Weihnachtsferien."

Für die ÖSV-Herren verlief das letzte Rennen vor der Weihnachtspause zufriedenstellend. Simon Eder landete mit einer Strafrunde auf Rang acht (+2:00.6 min.) und sorgte damit für das beste rot-weiss-rote Saisonergebnis. Mit Felix Leitner, der zwei Scheiben verfehlte und Zwölfter wurde, schaffte es ein weiterer Österreicher in die Top-15. Julian Eberhard beendete den Massenstart nach sieben Strafrunden auf Rang 22.

(APA)