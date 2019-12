2020 könnte für Bashar al-Assad zum Triumph werden

In den vergangenen Tagen sind 25.000 Menschen aus dem Kriegsgebiet Idlib in Richtung Türkei geflohen. Die Einnahme der letzten Rebellenhochburg könnte bald bevorstehen.

Istanbul. Bashar al-Assad gab sich bescheiden. Es sei noch zu früh, um von einem Sieg im fast neunjährigen Krieg in seinem Land zu sprechen, sagte der syrische Präsident kürzlich dem französischen Magazin „Paris Match“. Seine Regierung habe aber große Fortschritte gemacht. Für die Bevölkerung in den umkämpften Regionen kommt Assads Fortschritt zu einem hohen Preis. Gerade in diesen Tagen.



Aus der nordwestlichen Region Idlib flohen zuletzt mindestens 25.000 Menschen. Auf den Landstraßen waren mit Habseligkeiten bepackte Autos und Lastwägen zu sehen, die in Richtung türkische Grenze fuhren. Die Türkei beherbergt 3,7 Millionen syrische Flüchtlinge. Mit der derzeitigen Intensivierung der Kämpfe in der letzten von Rebellen gehaltenen Region befürchtet Ankara einen weiteren Flüchtlingsanstrom. Seit Anfang November seien mehr als 200.000 Menschen aus der Region Idlib vertrieben worden, berichtete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu.