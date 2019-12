Van der Bellen reist im Jänner zu zwei Gedenkakten

Einladungen nach Israel und Polen wegen 75 Jahren Auschwitz-Befreiung.

Wien. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird im Jänner 2020 an zwei Gedenkveranstaltungen in Erinnerung an die Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau vor 75 Jahren teilnehmen. Am 23. Jänner ist er bei einer Zeremonie in Yad Vashem dabei, am 27. Jänner bei einem Gedenkakt in Auschwitz. „Zehntausende Österreicherinnen und Österreicher waren Opfer der nationalsozialistischen Vernichtungsmaschinerie. Viele Österreicherinnen und Österreicher waren aber auch Täterinnen und Täter“, erklärte der Bundespräsident.



Zum 5. Holocaust-Forum in Yad Vashem wurde der Bundespräsident mit seiner Frau, Doris Schmidauer, von Israels Staatspräsidenten, Reuven Rivlin, eingeladen. Zugesagt haben auch Russlands Präsident, Wladimir Putin, Frankreichs Präsident, Emmanuel Macron, sowie Deutschlands Bundespräsident, Frank-Walter Steinmeier. (APA)