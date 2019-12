Pfoten weg vom Christbaum

Lametta sollte auf dem Baum lieber nicht sein, Schokolade ebenfalls nicht. Und auch den Weihnachtsbraten sollte man nicht an die Katze verfüttern.

Wien. Sie ist das beliebteste Haustier der Österreicher: die Katze. In jedem vierten Haushalt des Landes lebt zumindest eine. Und in jedem Katzenhaushalt dürfte sie schon etwas angestellt haben. Rund um die Weihnachtszeit gibt es dafür noch etwas mehr Potenzial, Stichwort Christbaum.



Den Baum zurückgeben muss man freilich nicht gleich. Sehr wohl sollte man ihn bestmöglich fixieren, sagt Nicole Schenk, Katzencoachin und Herausgeberin des neu erschienenen Ratgebers „Gefahrencheckliste für Wohnungskatzen“. Sie rät neben einem guten Ständer auch dazu, den Baum festzubinden. „Das ist vielleicht sowieso kein schlechter Rat – egal ob man Katzen hat oder nicht.“ Wobei nicht alle Katzen gleich sind, im Gegenteil: Während manche Tiere sich ziemlich unbeeindruckt unter dem Christbaum zusammenrollen, versuchen andere sofort, auf den Baum zu klettern. Vor allem junge Katzen fasziniere oft der glitzernde Baum, und sie beginnen, mit den Zweigen, den Kugeln oder den glitzernden Girlanden zu spielen.



Schenk rät dazu, Lametta oder Engelshaar zu vermeiden: Wenn Katzen das Glitzerzeug verschlucken, kann das tödlich enden. Sie selbst verwendet Perlengirlanden und, um Scherben zu vermeiden, Kunststoffkugeln. Bei Kerzen muss – sofern man sie nicht durch LEDs ersetzt – in einem Katzenhaushalt doppelt und dreifach aufgepasst werden. Problematisch sind auch Süßigkeiten am Baum: Schokolade kann für Katzen lebensgefährlich sein. Apropos Essen: Die Katze mit dem Familienweihnachtsessen zu füttern, ist keine gute Idee. Wenn, dann sollte es laut Schenk ein wenig (abgebratenes) Rind oder Huhn sein, ohne Öl und ungewürzt. (beba)