Auf halbem Weg zum Fußballthron

RB Leipzig überwintert als Nummer eins, das ist der vorläufige Höhepunkt der erst zehnjährigen Klubgeschichte. Stürmer Timo Werner prophezeit: „Wir können noch viel mehr.“

Leipzig/Wien. Im perfekt sitzenden Anzug und mit einem breiten Grinsen erschien Julian Nagelsmann am Samstagabend bei der Weihnachtsfeier von RB Leipzig. Im Kulturzentrum „Kunstkraftwerk“ genoss er mit seinen Spielern eine überragende Hinrunde, die RB mit einem 3:1 (0:1) gegen den FC Augsburg und der Herbstmeisterschaft gekrönt hatte. Der ehrgeizige Trainer schickte auch gleich ein paar warnende Worte an die Konkurrenz: „Wir werden unsere Gier ganz sicher beibehalten.“

Mit dem inoffiziellen Halbzeittitel hat Leipzig zwar einen weiteren Meilenstein in der erst zehn Jahre alten Klubgeschichte gesetzt, ist aber noch lange nicht am Ziel. „Wir haben jetzt eine tolle Ausgangsposition und wollen das im nächsten Jahr vergolden“, sagte Konrad Laimer und machte klar, dass von nun an nur die Meisterschaft zählt.

Gegen Augsburg hatte der ÖFB-Teamspieler für den erlösenden Ausgleich nach 68 Minuten gesorgt. Leipzig hatte das Spiel zwar dominiert, war aber dem frühen Rückstand durch Florian Niederlechner (8.) hinterhergerannt. Nach Laimers Tor sorgten Patrik Schick (80.) und Yussuf Poulsen (89.) für den Endstand. „Wir haben volle Bundesligapower vor die Nase bekommen“, gestand FCA-Trainer Martin Schmidt ein und schwärmte von RB: „Zu dem Tempo und der Power kommt jetzt noch ein sehr, sehr feiner Fußball.“

Die Rollen der Österreicher

Gegen die direkten Verfolger Mönchengladbach (3:0), Bayern (1:1) und Dortmund (3:3) hat Leipzig nicht verloren, ist zudem in der Champions League und im DFB-Pokal noch dabei. „Wir können sehr zufrieden sein. Nicht nur mit den Ergebnissen, sondern auch mit der Art und Weise. Gerade in den letzten fünf, sechs Wochen haben wir es überragend gemacht“, befand Sportdirektor Markus Krösche.

Angeführt wurde die Leipziger Offensivwucht – RB traf in den vergangenen acht Ligaspielen immer mindestens dreimal und stellte einen Rekord auf – von Timo Werner. Der deutsche Nationalspieler war gegen Augsburg zwar nicht selbst erfolgreich, bereitete aber ein Tor vor. Und steht nach der Hinrunde mit 18 Treffern so gut wie noch nie in seiner Karriere da. Da scheint es nur natürlich, dass der 23-Jährige nicht mit selbstbewussten Ansagen an die Verfolger spart. „Viele Mannschaften wissen noch gar nicht, was in uns steckt. Wir können noch viel mehr“, sagte Werner beim TV-Sender Sky. Das soll die Liga in der Rückrunde zu spüren bekommen.

Und die Österreicher? Laimer zählt zu den absoluten Gewinnern der Hinrunde, Marcel Sabitzer ist mit zehn Scorerpunkten hinter Werner die Nummer zwei der Leipziger. Einzig Stefan Ilsanker ist meist nur noch Reservist, er wurde erst gar nicht für die Champions-League- Gruppenphase nominiert.

Damit seine Spieler im Frühjahr bei Kräften sind, gab Nagelsmann ihnen zwei Tage länger frei. Erst am 6. Jänner, und damit so spät wie keine andere Mannschaft, wird am Leipziger Cottaweg wieder trainiert. Denn die Hinrunde war zwar immens erfolgreich, hat aber auch ihre Spuren hinterlassen. „Ich bin schon froh, dass jetzt ein paar Tage zum Durchschnaufen kommen. Es ist jetzt schon auch mal ratsam, den Fußball ein paar Tage ins Regal zu stellen und sich voll auf die Familie zu konzentrieren“, sagt Nagelsmann.

Ganz ohne Fußball geht es allerdings auch nicht. Nagelsmann wird auch im Urlaub den Laptop, seinen Notizblock und sogar eine kleine Taktiktafel dabei haben. Nach ein paar Tagen der Ruhe will er sich der Rückrundenvorbereitung widmen. (red/ag.)

DEUTSCHLAND 15. Runde

SP S U N TORE P

1.Leipzig1711422837

2.Gladbach1711241535

3.Bayern1710342433

4.Dortmund178631730

5.Schalke17863830

6.Leverkusen17845228

7.Hoffenheim17836-327

8.Freiburg17755426

9.Wolfsburg17655024

10.Augsburg17656-323

11.Union Berlin17629-420

12.Hertha17548-719

13.Frankfurt16538-118

14.Mainz176011-1418

15.Köln175210-1317

16.Düsseldorf174310-1815

17.Bremen17359-1814

18.Paderborn162311-179

Bayern – Wolfsburg 2:0, Leipzig – Augsburg 3:1, Hertha – Gladbach 0:0, Mainz – Leverkusen 0:1, Schalke – Freiburg 2:2, Köln – Bremen 1:0, Hoffenheim – Dortmund 2:1, Düsseldorf – Union Berlin 2:1.

