„Star Wars“ und ein stiller Meister

Weite Welten in kargen Klängen: Der Vorarlberger Pianist David Helbock interpretiert die Musik des Filmkomponisten John Williams. Sein Auftritt im Porgy & Bess wurde bejubelt.

Ganz abgesehen von den erzeugten Klängen – es ist faszinierend, David Helbock beim Spiel zuzusehen. Wie er behutsam ein Frotteehandtuch im Bauch des Flügels platziert oder Tasten mit kleinen Hölzchen blockiert, um im rasanten Spiel mit den Achteltönen zusätzliche Rhythmen zu wecken. So erweitert er sein Ausdrucksspektrum um Techniken der Avantgarde und baut noch mehr Spannung auf.



Bei Helbocks Auftritt in Wien ging schon das mit der Stille flirtende Intro, eine von mehreren an diesem Abend gegebenen Variationen von „Hedwig's Theme“, sofort unter die Haut. Dieses lyrische Stück aus dem Soundtrack von „Harry Potter“ kommt gut ohne Film aus. Wie praktisch alle Melodien, die Helbock an diesem dem Filmkomponisten John Williams zugeeigneten Abend spielte.