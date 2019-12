Kroatien: Ex-Premier Milanović führt laut Exit-Polls

Die Stichwahl um das Präsidentenamt am 5. Jänner wird wohl zwischen Sozialdemokrat Zoran Milanović und Amtsinhaberin Grabar-Kitarović entschieden. Das knappe Rennen sorgte für Andrang an den Urnen.

Belgrad/Zagreb. Kroatiens Präsidentenkür geht in die Verlängerung. Laut ersten am Sonntagabend veröffentlichten Nachwahlbefragungen geht der von den oppositionellen Sozialdemokraten (SDP) unterstützte frühere Premierminister Zoran Milanović mit 29,6 Prozent der Stimmen als der Sieger des ersten Wahlgangs hervor. Die vorab favorisierte Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarović muss mit prognostizierten 26,4 Prozent nicht nur um ihre Wiederwahl, sondern gar um den Einzug in die Stichwahl am 5. Jänner bangen.

Mit 24,1 Prozent lag ihr der rechtsnationale Sänger Miroslav Skoro in den Exit-Polls knapp auf den Fersen. Auf 6,8 Prozent der Stimmen kam der rechtspopulistische Ex-Richter Mislav Kolakušić, dem im Mai der überraschende Einzug ins Europaparlament gelungen war. Der Rest des elfköpfigen Kandidatenfelds konnte nur marginale Stimmenanteile erzielen.

Nicht nur der Popularitätsverlust der regierenden HDZ und der auch um traditionelle HDZ-Wähler buhlende Rechtskonkurrent Skoro, sondern auch mehrere peinliche Ausrutscher hatten der lange in den Umfragen führenden Staatschefin in den letzten Wochen merklich an Zustimmung gekostet.

Mehrere fahrig wirkende Wahlkampfauftritte der Amtsinhaberin ließen regierungskritische Medien und ihre Rivalen gar über den Gesundheitszustand und den Alkoholkonsum der Wahlfavoritin spekulieren. Obwohl seit zwei Jahren selbst Rumänien ein höheres Sozialprodukt als Kroatien aufweist, war der Wahlkampf im zweitärmsten EU-Staat auffallend wenig von Wirtschaftsthemen oder der anhaltend starken Emigration als von nationalistischen Tönen geprägt.

Bangen um Wahlempfehlung

Sollte der amtierenden Präsidentin wie von den Exit-Polls prognostiziert der Einzug in die Stichwahl gegen Milanović gelingen, sagen ihr die meisten Meinungsforscher bis vor kurzem zwar einen knappen Sieg voraus. Neben ihren seit Wochen fallenden Umfragewerten bleibt ein Unsicherheitsfaktor jedoch, ob die ausgeschiedenen Rechtskandidaten und vor allem Skoro sich zu einer öffentlichen Wahlempfehlung für Grabar-Kitarović durchringen können.

Im Stimmenstreit hatte der 57-jährige Sänger die Staatschefin besonders hart attackiert – und angedeutet, bei einem Ausscheiden möglicherweise Milanović zu unterstützen. Vom erbitterten Streit im rechten Lager hat als lachender Dritter vorläufig im ersten Wahlgang Sozialdemokrat Milanović profitiert: Mit seinem Vorsprung glückte dem 53-Jährigen ein erfolgreiches Comeback.

Der spannende und bis zuletzt offene Dreikampf um das höchste Amt im Adriastaat hatte zu einem verstärkten Andrang an den Urnen geführt: Bereits am Nachmittag lag die Wahlbeteiligung laut Angaben der staatlichen Wahlkommission (DIP) 2,5 Prozent über dem Wählerzuspruch beim ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen 2014.

Wegen wiederholter Verstöße gegen die Wahlstille verwarnte die DIP am Sonntag Miroslav Skoro mehrfach. Der Sänger hatte er mit leicht verschlüsselten Botschaften per Facebook am Wahltag wiederholt für seine Kandidatennummer 11 geworben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.12.2019)