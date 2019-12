Netanjahus Rivale bringt sich in Stellung

(c) Shang Hao Xinhua / Eyevine / pic (Shang Hao Xinhua)

Tritt bei den Vorwahlen am 26. Dezember gegen den skandalumwitterten Parteichef an: Gideon Saar (53).

Gideon Saar will neuer Chef des Likud werden. Der 53-Jährige verspricht ein schnelles Ende der Regierungskrise.

Tel Aviv. Bisher hat nur einer es gewagt, Benjamin Netanjahu offen um den Parteivorsitz herauszufordern: Gideon Saar. Er wird in den parteiinternen Vorwahlen des Likud am 26. Dezember gegen Netanjahu antreten. Saar kritisierte den langjährigen Ministerpräsidenten dafür, Anklagen gegen ihn wegen Betrugs, Bestechung und Untreue als „Putsch“ zu bezeichnen. Im Gegensatz zu Netanjahu, der bereits zweimal an der Regierungsbildung gescheitert war, werde er „im Handumdrehen“ eine Regierung auf die Beine stellen können. Prompt bezeichneten einige Parteimitglieder Netanjahus parteiinternen Rivalen als Verräter.