Nibelungen Bundesstraße wegen Felsstürzen gesperrt

Nach Felsstürzen Sonntagabend ist die Nibelungen Bundesstraße (B130) am Montag bis zumindest 12.00 Uhr für den Verkehr gesperrt gewesen. Ein Pkw-Fahrer hatte um 17.00 Uhr einen Felssturz gemeldet. Mehrere große Steine lagen am Straßenrand, als die Beamten an die Stelle kamen, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Während die Exekutive die Stelle absicherte, löste sich ein Brocken mit etwa eineinhalb Meter Durchmesser aus der steilen Felswand, durchschlug ein Eisengitter, zerbrach in mehrere Teile und blieb auf der rechten Fahrbahnseite liegen. Daraufhin wurde die B130 in diesem Bereich vorerst bis Montagmittag total gesperrt. Straßenmeisterei und Geologen besichtigten das Gelände am Vormittag. Autos nahmen nach Auskunft der Polizei keinen Schaden.

(APA)