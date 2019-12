China kündigt massive Senkung von Import-Zöllen an

Die chinesische Regierung will die Zölle für 850 Produktgruppen senken. Viel wichtiger dürften aber die Erleichterungen für private Investoren sein.

China will im kommenden Jahr die Importzölle für 850 Produkte senken. Dabei gehe es um Schweinefleisch, Avocados oder bestimmte Computerchips, teilte das Finanzministerium in Peking mit. Offen blieb zunächst, ob die Maßnahme in Zusammenhang mit den Handelsstreit mit den USA stehen oder ob der Konjunkturrückgang eingebremst werden soll. Von Juli bis September wuchs Chinas Wirtschaftsleistung nur noch um sechs Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, der Zuwachs fiel damit so gering aus wie seit fast drei Jahrzehnten nicht mehr.

Die Zollsenkungen betreffen Importe, die nach Berechnungen der Finanzagentur Bloomberg 2018 ein Volumen von 389 Milliarden US-Dollar erreicht haben. Sie sollen nicht nur die Verbraucher entlasten und die heimische Nachfrage ankurbeln, sondern auch die Entwicklung der Hightech-Industrie fördern. Privaten Investoren soll der Marktzugang erleichtert werden. Zudem soll diese Unternehmen den staatlichen rechtlich weitgehend gleichgestellt werden, berichtet der „Spiegel“.

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, beide Länder würden "sehr bald" die erste Stufe ihrer Vereinbarung zur Lösung des seit Monaten anhaltenden Konflikts unterzeichnen. Es sei ein Durchbruch erzielt worden, sagte Trump am Samstag auf einer Veranstaltung in Florida. Die Einigung auf die sogenannte "erste Phase" des Abkommens war vor einigen Tagen verkündet worden. Die USA und China überziehen sich seit Monaten mit Zöllen und Gegenzöllen, was auch die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen hat.

>>> Bericht im „Spiegel"

(APA/Reuters)