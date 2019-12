Türkis oder Grün: Wer sind die wahren Christlich-Sozialen?

Es könnten künftig zwei Parteien miteinander koalieren, deren Schnittmenge auch ein Konkurrenzmerkmal ist: die Botschaft von Jesus Christus.

Weihnachten ist die Zeit, in der am meisten gekauft wird. Doch es muss nicht immer teuer, neu und von weit weg sein ( . . .) Am wertvollsten ist immer noch die gemeinsame verbrachte Zeit.“ Was auch aus der Predigt eines Pfarrers sein könnte, ist aus einem aktuellen Facebook-Posting von Werner Kogler, dem Grünen-Chef.



Vor einem Jahr sagte er in einem „Presse“-Interview: „Türkis geht sich im Vatikan heute nicht mehr aus.“ Eine Anspielung auf die Haltung von Papst Franziskus in Migrations- und Sozialfragen. „Wer Familien zerreißt und Ausbildungen zerstört – ich frage mich, warum die Türkis- ÖVPler eigentlich noch alle in die Kirche rennen.“ Sprach Werner Kogler, selbst Mitglied der Katholischen Kirche.



Sind die Grünen heute die wahren Christlich-Sozialen? Oder ist es nach wie vor die ÖVP, der präsumtive Koalitionspartner?