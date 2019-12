Wo die Erregungskultur irrt

Die Diskussion um Handkes Preiswürdigkeit war nicht die letzte dieser Art, wie das neue Beispiel Paul Gauguin zeigt.

Ihrer Tochter würde sie die Bilder des französischen Malers nicht zeigen, schrieb eine erboste Mutter in das Besucherbuch der National Gallery of London, weil Paul Gauguin (1848–1903) mit seinen expliziten Darstellungen von Mädchen und jungen Frauen aus Tahiti nicht nur seinen fundamentalen Sexismus, sondern auch seine pädophilen Neigungen schamlos ausgedrückt hätte, und er nicht zuletzt dadurch einem veralteten wie entwürdigendem Frauenbild anhing, das ihn sowohl als Mann als auch als Künstler entlarven und disqualifizieren würde.

Anlass dieser Verurteilung ist die noch bis Ende Januar 2020 laufende Ausstellung von Gauguins Porträts, die sowohl nackte wie blutjunge Südseemädchen, aber auch die damals erst 13-jährige Ehefrau Teha'amana, vor das Auge des Betrachters bringt und dabei mehrere (nicht vollständige) Fragen aufwirft:



1. Darf ein Künstler als Urheber generell inkriminiert werden, wenn Teile seiner Arbeit, die einst keinen sittlichen, moralischen oder rechtlichen Verstoß dargestellt haben, heute Widerstand erregen?



2. Wie konsequent und unparteiisch ist die heutige Gesellschaft bei der Anwendung ihrer Maßstäbe?



3. Wie bourgeois, verflachend und engführend ist der sogenannte politisch korrekte Zeitgeist tatsächlich?



Selbstverständlich soll an dieser Stelle mit keinem Wort der Missbrauch von Minderjährigen verteidigt oder in seiner Abscheulichkeit verharmlost werden. Es geht um etwas anderes: den zunehmend häufigeren Versuch, Menschen oder Kunstwerke der Vergangenheit aus ihrer Zeit herauszulösen und unter Gesetz und Urteil der Gegenwart zu stellen, so als hätten damals wie heute ein- und dieselben Rahmenbedingungen geherrscht, was Recht, Sitte oder gesellschaftliche Normen betrifft. Die gegenwärtige Gesellschaft mit ihrer naiv-infantilen Erregungskultur, die nichts und niemanden gelten lässt, der nicht nach ihren Regeln gedacht, gehandelt oder gewirkt hat, verkennt dabei, dass sie nur das Ergebnis eines Reifungsprozesses ist, der lang vor ihr begonnen und viele Stufen der Erkenntnis erklommen hat, und zweitens, dass sie selbst nicht den Abschluss dieser laufenden Entwicklung hin zum Besten darstellt, wie uns unzählige Beispiele aus den verschiedenen Bereichen des Lebens offenbaren.

Unliebsame und Liebkinder

Viel schlimmer als dieser schlampige Umgang mit der Historie ist jedoch die selektive Herangehensweise bei der Auswahl der Delinquenten: so werden die unliebsamen Geister (Wagner, Weinheber usw.) geteert und gefedert und vom Sockel gestoßen, während man bei den Lieblingen der Zeit (Klimt, Schiele, Loos, Altenberg, Doderer u. v. a. m.) gern das sprichwörtliche Auge zudrückt und dummdreist zitiert: „Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit“, ohne auch nur im Ansatz zu erwähnen, dass diese einträglichen Publikumslieblinge ebenfalls ihre Schattenseiten und Leichen im Keller haben und nach heutigem Dafürhalten eigentlich gebrandmarkt werden sollten.



Wäre es nicht im Sinn einer Bewusstmachung für geschichtliche (Lern-)Prozesse und des Menschseins überhaupt, wenn wir Generationen und Personen vor uns nicht aburteilen würden, als hätten sie unter den gleichen Bedingungen gelebt wie wir, sondern, wenn wir die Entwicklung vom vermeintlich Schlechterem zum Besseren hin zum vorläufig Besten als das darstellen, was sie ist: aufeinanderfolgende Schritte, von denen der jeweils letzte immer den jeweils vorherigen braucht?

Martin Kolozs (* 1978), Schriftsteller und christlicher Philosoph. Zuletzt erschien: „Über Mut – Gedanken und Reflexionen“ (Tyrolia, Innsbruck 2019).

