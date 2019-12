Fürchtet Euch nicht! Wandel braucht Führung

Die Arbeitswelt steht vor grundlegenden Veränderungen. Warum gerade kirchliche Organisationen dafür besser gerüstet sind als andere.

Führungskräfte stehen heute mitunter ratlos vor den vielen Ratgebern, die sich mit der Frage beschäftigen, wie Organisationen einer sich dramatisch veränderten Arbeitswelt gerecht werden können. Wie es gelingen kann, agiler zu werden, mit erhöhter Komplexität umzugehen und analoge Wertschöpfungsketten ins digitale Zeitalter zu überführen. Der Druck, sich zu wandeln und sich als Organisation zumindest teilweise neu zu erfinden, ist evident. Dabei wird gern übersehen, dass das eigentliche Organigramm in jedem Unternehmen aus einem Netz informeller Beziehungen zwischen Menschen besteht. Das künstliche Aufdrücken einer Pyramidenstruktur behindert eher den natürlichen Fluss der Arbeit. Die Führung in Unternehmen unterliegt der Illusion von Ordnung und Beherrschbarkeit.



Die Frage, wie die Veränderung in den eigenen Strukturen gelingen kann, ist unbeantwortet – auch und gerade weil sich abzeichnende Entwicklungen je nach Branche noch sehr unterschiedlich darstellen.

Kirchennahe Organisationen wie Ordensspitäler, Caritas-Organisationen oder kirchliche Sozialunternehmungen stehen ebenso wie privatwirtschaftliche Unternehmen vor diesen Aufgaben. Doch die gute Nachricht ist: Für kirchliche Organisationen könnte es einfacher als für andere sein, sich der neuen Arbeitswelten anzunehmen. Und warum?

Die Sinnfrage stellt sich nicht

Der vielleicht wichtigste Grund: Das Fundament, auf denen gemeinnützige Organisationen fußen, ist klar und für jeden nachvollziehbar. In kirchlichen Einrichtungen stellt sich die Sinnfrage nicht. Wo andere Firmen noch ihren „Purpose“ suchen, ist der Dienst am Menschen, das Da-Sein für andere als Unternehmenszweck klar umrissen.



Strukturwandel, Führung oder Veränderung in einer Organisation sind aber nur möglich, wenn man zuerst übereinkommt, welches Menschenbild das Denken und Handeln im Unternehmen lenken soll. In kirchlichen Organisationen ist dies geklärt: Jeder Mensch ist gleich an Würde. Die Prinzipien der katholischen Soziallehre prägen den Blick auf den Menschen und den Umgang miteinander. Subsidiarität, Personalität, Gemeinwohl und Solidarität sind als Grundwerte stets vorhanden, auch wenn historisch eingelernte hierarchische Strukturen und Organisationsformen sie mitunter verdecken. Es sind gerade diese Grundausrichtungen, die derzeit eine regelrechte Konjunktur in den einschlägigen Bestsellern zum Thema neue Arbeitswelten erleben.

Das Fundament katholischer Sozialprinzipien ist die Orientierung am Gemeinwohl. Das ist die Möglichkeit zur Entfaltung für alle Beteiligten in einem gemeinsam gesetzten Rahmen. Also ganz allgemein die Festlegung von Gemeinschaftszielen wie Frieden und sozialer Beteiligung aller. Umgelegt auf Organisationen bedeutet das aber nichts anderes, als gemeinsam einen Rahmen festzulegen, in dem der Einzelne sich einbringen kann. Hier liegt die wesentliche Änderung zum tayloristischen Weltbild. Klassisch hierarchische Strukturen basieren bis heute zu einem großen Teil auf dem Prinzip Anleitung und Kontrolle. Entscheidungen werden an einer Stelle getroffen, an einer anderen umgesetzt.



Frederick Taylors einst sehr revolutionärer, wenn auch sehr mechanistischer Ansatz der Trennung von Denken und Handeln prägt bis heute unser Verständnis von Management. Diese Trennung mag mit der Industrialisierung zu einer deutlichen Produktivitätssteigerung geführt haben, doch längst lassen sich auch die negativen Auswirkungen eines solchen Denkens ausmachen. Denn der Einzelne ist nicht nur Schraube in einer Maschine, die ohne zu denken funktioniert. Das wird gerade im Sozialbereich und im Bereich gemeinnütziger Arbeit deutlich – an Orten also, an denen Mitarbeiter häufig gefordert sind, ganzheitlich auf die an sie gestellten Anforderungen im Umgang mit Kunden oder Klientinnen zu antworten.

Es geht nicht um falsch . . .

Subsidiarität ist ein weiteres wesentliches Prinzip der katholischen Soziallehre, das Organisationen bei Veränderung unterstützt. Entscheidungen werden dort am besten getroffen, wo die notwendigen Informationen vorhanden sind, die Konsequenzen am besten abschätzbar und die Nähe zu Klienten oder Kunden gegeben ist. Daraus ergeben sich in jedem Unternehmen unterschiedliche Verantwortungsebenen, die aber nicht ausschließlich als Pyramide abbildbar sind. Unternehmenserfolge sind nie Einzelleistungen – erst Systeme verteilter Autorität ermöglichen kollektive Intelligenz.



Letztlich kann man in jeder Organisation mit einem klaren Auftrag die Frage nach der richtigen internen Struktur an der simplen, aber mächtigen Goldenen Regel („Was du nicht willst, das man dir tu', das füg auch keinem andern zu.“) überprüfen: Folgen die Unternehmensspielregeln dieser Grundnorm, können sich Mitarbeiter besser entfalten und einbringen. Bringen sie sich ein, so bringen sie auch ihr besseres Wissen um die Kunden- und Klientenbedürfnisse ein. Damit wird die Organisation in die Lage versetzt, sich selbstständig am Kunden bzw. Klienten orientiert weiter zu entwickeln.

. . . verstandene Basisdemokratie

Damit das aber funktioniert, braucht es noch etwas: Nachhaltigkeit. Selbstführung und Eigenverantwortung auf allen Ebenen ist harte Arbeit und erfordert Konsequenz und Disziplin. Die Fähigkeit zur Selbstkorrektur stärkt Lenkbarkeit und Kontrolle. Es erfordert eine wirksame und abgestimmte Kommunikation und einen transparenten Umgang mit Information. „Wissen ist Macht“ ist in so einem Umfeld nicht oberste Prämisse. Im Gegenteil.



Das Gelingen von Veränderung braucht Führung. Aber es sind andere Führungsaufgaben als gewohnt. Anstelle von Management nach Zielen bedeutet es ein ständiges Gleichgewicht-Halten zwischen Rahmen und Kontrolle einerseits und Entwicklung, Involvierung und Vertrauen andererseits. Zur Selbstführung wie zur Führung von Teams braucht es definierte Verantwortungen und Prozesse, um Entscheidungen zu treffen.

Es geht nicht um falsch verstandene Basisdemokratie, sondern um einen offenen Umgang mit Konflikten und Aushandlungsprozessen (das heißt die Entwicklung von Konfliktstrategien). Darüber hinaus geht es auch darum, bestehende Kontrollmechanismen abzuschaffen und dafür zu sorgen, dass sich Systeme selbst korrigieren können.



Um als Führungsperson – gleich in welcher Branche – erfolgreich zu sein, ist es unabdingbar, die eigene Haltung und das gelebte Selbst- und Führungsverständnis regelmäßig zu reflektieren.

Natürlich ist es anstrengend, sich ständig selbst zu hinterfragen und lieb gewonnene Gewohnheiten wirklich über Bord zu werfen. Das Ablegen von gewohnten „Rollen-Rüstungen“ macht angreifbarer und offener, mitunter auch verletzlicher. Aber mit Sicherheit erfolgreicher.

