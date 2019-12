Gefängnispfarrerin Schwimbersky: „Man ist als Frau nicht so besonders“

Daniela Schwimbersky ist als erste hauptamtlich angestellte Frau in der Wiener Gefängnisseelsorge tätig. „Der respektvolle Umgang miteinander“ ist ihr wichtig.

Wien. Der achte Bezirk. Wien-Josefstadt. Was man vielleicht nicht so weiß: Ausgerechnet hier, mitten im Achten, in dicht verbautem Wohngebiet, liegt das größte Gefängnis Österreichs. In diesem wiederum, mitten in der mit mehr als 1200 Häftlingen chronisch überfüllten Justizanstalt Wien-Josefstadt, versieht Daniela Schwimbersky ihren Dienst. Sie ist die erste hauptamtlich angestellte Frau in der Gefängnisseelsorge der Bundeshauptstadt. Kurzum: die erste Gefängnispfarrerin Wiens.