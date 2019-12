Zurück in die Shopping-Zukunft

40 Millionen Besucher sollen jährlich ins größte Einkaufszentrum der Welt kommen. Disneyland in Kalifornien lockt nur halb so viele Gäste an.

Die neue American Dream Mall wirbt mit Skipisten, Hochschaubahnen und Golfplätzen. Kann das teuerste Einkaufszentrum der Welt den Kampf gegen den Onlinehandel gewinnen?

New York. Von außen wirkt der weiße Betonkoloss einfach nur riesig. Selbst die 82.000 Plätze fassende Footballarena der New York Giants direkt nebenan erscheint im Vergleich fast schon winzig. Es ist Vorweihnachtszeit, ein Samstag, und Hunderte Parkwächter winken die Autofahrer zu einem der 22.000 Parkplätze. Schnell ist klar: Hier in East Rutherford in New Jersey, knapp 30 Minuten außerhalb Manhattans, ist etwas Gigantisches entstanden: die American Dream Mall, das Einkaufszentrum der Superlative.