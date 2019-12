Kerze steckt in Vorarlberg zwei Autos in Brand

Die Kerze steckte sogar in einer Laterne, trotzdem fing das Carport Feuer, die Autos brannten komplett aus. Der Hausbewohner erlitt eine

So schnell kann es gehen: Eine Kerze hat am Montag in Lustenau einen Carport in Brand gesteckt. Die beiden Pkw im Carport brannten komplett aus, die Feuerwehr verhinderte aber ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus, an das der Autounterstand angebaut war. Der Hausbewohner hatte noch vergeblich versucht, das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen. Er zog sich laut Polizei eine Rauchgasvergiftung zu.

Obwohl die Kerze in einer Laterne abgestellt war, fing der Carport gegen 13.00 Uhr dennoch Feuer. Nachdem die Löschbemühungen des Hausbewohners gescheitert waren, wurde die Feuerwehr dem Brand rasch Herr. Neben den Autos und dem Unterstand wurde auch die Hausfassade stark beschädigt. Der Mann wurde ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert.