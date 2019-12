Ein Notfall-Paket für Argentinien

Pensionisten, Sparer und Exporteure sollen den argentinischen Staatshaushalt retten.

Buenos Aires. „Es gibt Grund zu Optimismus.“ Der Satz bezieht sich auf Argentiniens anstehende Verhandlungen mit seinen privaten Gläubigern und er stammt von einem prominenten Vertreter dieser Geldgeber. Hans Humes, Gründer und Präsident des US-Investmentfonds Greylock Capital, wird in den kommenden Monaten mit Argentiniens Delegation über eine Umschuldung verhandeln. Das südamerikanische Land steht mit etwa 322 Milliarden Dollar in der Kreide, davon betreffen etwa 148 Milliarden private Besitzer von Schuldtiteln und Staatsanleihen.



Humes hat umfassende Erfahrung mit Schuldenkrisen. An 23 Einigungen war er beteiligt, auch 2005 nach dem argentinischen Staatsbankrott. Humes sagt: „Ich bin sehr zufrieden mit den Maßnahmen der neuen Regierung.“