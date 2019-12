Und was, wenn wir damals nicht der EU beigetreten wären?

Österreich ist bald ein Vierteljahrhundert Mitglied der EU: Eine insgesamt eher durchwachsene Geschichte mit ungewissem Ausgang.

In wenigen Tagen, am 1. Jänner 2020, wird es genau 25 Jahre her sein, dass Österreich der Europäischen Union beigetreten ist. Ein Vierteljahrhundert EU-Mitgliedschaft, das lädt dazu ein, die Frage zu stellen, ob der Souverän in der dem Beitritt vorangegangenen Volksabstimmung richtig entschieden hat – oder ob ein Leben außerhalb der Union, etwa nach dem Vorbild der Schweiz, nicht auch seinen Reiz gehabt hätte.