Eros Ramazzotti kommt zum Saisonausklang 2020 nach Ischgl

"Top of the Mountain Closing Concert"

Auf 2.320 Metern Höhe lässt der italienische Sänger Eros Ramazzotti am 2. Mai 2020 die Skisaison in Ischgl ausklingen.

Auch wenn die Saison quasi erst begonnen hat, gibt es schon eine Nachricht zum Ende der Skitage. Italiens Pop-Superstar Eros Ramazzotti gastiert am 2. Mai zum Ausklang der Wintersaison im Tiroler Ischgl. Der 56-jährige Sänger wird beim traditionellen "Top of the Mountain Closing Concert" auf der 2.320 Meter hoch gelegenen Idalp auf der Bühne stehen, teilten die Veranstalter am Freitag mit.

Mit im Gepäck wird Ramazzotti nicht nur seine größten Hits, sondern auch Titel seines neuen Albums "Vita Ce n'é" haben, mit dem er heuer auf Tour war.

Das "Top of the Mountain Closing Concert" geht im kommenden Jahr zum 25. Mal über die Bühne. Seine Geschichte ist reich an Auftritten von Topstars des internationalen Musik-Business. So gaben sich etwa bereits Elton John, Tina Turner, Pink, Alicia Keys, Robbie Williams, Mariah Carey, Kylie Minogue oder Helene Fischer die musikalische Ehre.

(APA)