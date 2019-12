Rosalía: Der größte spanische ­Musikexport seit Julio Iglesias

Die spanische Popsängerin Rosalía schaffte den Sprung zum Superstar. Feminin und radikal spielt sie mit Sounds und Genderklischees.

Herbem Leben entspringt herbe Kunst. Und so sind Zorn und Empörung, Ohnmacht und Enttäuschung, Trauer und Resignation von jeher natürliche Gegenstände des Flamencogesangs. „Wenn ich singe, schmeckt mein Mund nach Blut“, bekannte schon 1899 die Sängerin Tía Anica la Piriñaca. Hört man sich „Los Angeles“, das Debütalbum der aus Barcelona stammenden Rosalía Vila Tobella aus dem Jahr 2017 an, drängen raue Emotionen ans Ohr. Guter Gesang stimmt in diesem Genre nicht fröhlich, sondern er schmerzt. Insofern ist der Flamenco mit dem amerikanischen Blues und dem argentinischen Tango verwandt. Die Reaktionen auf ihn sind in der Regel heftiger als im Blues oder Tango. Es passierte nicht so selten, dass erregte Hörer ihre Kleidung zerrissen und zuweilen sogar Sänger in die Wange gebissen haben.