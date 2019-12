U2-Garnitur ohne Strom - Strecke unterbrochen

Eine Garnitur, die in Richtung Seestadt unterwegs war, blieb in der Station Stadion stehen. Durch einen Defekt an einem Stromabnehmer entwickelte sich Rauch.

Bei einem Zug der Wiener U-Bahn-Linie U2 ist Freitagmittag ein Stromabnehmer kaputt gegangen. Die Garnitur, die in die Seestadt unterwegs war, hatte dadurch keinen Strom und blieb in der Station Stadion stehen. Weil sich zudem durch den Defekt Rauch entwickelte, wurden die Passagiere aus dem Zug geholt.

Die Strecke war laut Wiener Linien-Sprecher Christoph Heshmatpour eine Stunde lang zwischen Praterstern und Donaustadtbrücke gesperrt. Die Feuerwehr wurde alarmiert, um die Rauchentwicklung einzudämmen. Der Zug wurde abgeschleppt. Kurz vor 13.00 Uhr wurde der Betrieb wieder aufgenommen.

(APA)