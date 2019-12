Hochkönig: Bericht aus einem Schneeloch

Sepp oder Arno? Ein Winterleben unter Mitwirkung von Schweinsbratl mit Sauerkraut – und ein Bilderbuchdorf mit holländischer Entwicklungshilfe.

Wenn Schnee fällt zwischen dem Steinernen Meer, dem Hochkönig und den Pinzgauer Grasbergen, dann tut er das meistens ordentlich. Den Gemeindeteil Hinterthal von Maria Alm erwischt es an weißen Niederschlagstagen arg. Am meisten haut es jedoch in Dienten (sprich: Deanten) herunter. Sagen wir, die Schneemauern – Auftürmungen an den Straßenrändern – wären in Maria Alm zwei Meter hoch, dann überschritten jene in den Schneelöchern Hinterthal und Dienten locker drei, ja vier Meter. Heutzutage purzeln solche Rekorde leider selten – der Winter 1816/17 mit einer sechs Meter hohen Schneedecke blieb unerreicht.