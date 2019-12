Runter mit Schuldenrisken

(c) REUTERS (Maxim Shemetov)

Die Zentralbank will ein Frühwarnsystem einrichten, um auch die Banken zu schützen.

Moskau. Die russische Zentralbank will die Risken hoher Firmenschulden mit einem Frühwarnsystem begrenzen. „Es sollte systemische Kriterien geben, zum Beispiel ein Verhältnis der Verschuldung der Unternehmen zum Bruttoinlandsprodukt“, sagte dazu die Leiterin der Abteilung Finanzstabilität, Elizabeta Danilowa. Damit sollen Probleme in großen Unternehmen, die systemische Risken auslösen können, erkannt werden. Die Zentralbank will nächstes Jahr konkrete Vorschläge erarbeiten.

Westliche Sanktionen und der starke Rückgang des Ölpreises haben zu einer raschen Abwertung des Rubels geführt. Das wiederum erhöhte die Schuldenlast der Unternehmen, da viele Kredite in Fremdwährungen vergeben wurden. Die Rubel-Schwäche macht die Rückzahlung teurer. Anfang 2016 machten Unternehmenskredite 40,1 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus, Anfang 2019 waren es noch 32,1 Prozent. Bei größeren Zahlungsausfällen können auch Banken ins Wanken geraten.

Außerdem will die Zentralbank das Wachstum der Konsumentenkredite durch eine Verschärfung der Eigenkapitalanforderungen für Banken dämpfen. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.12.2019)