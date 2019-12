Es wird mehr gespart

(c) FABRY Clemens

Die Österreicher wollen nächstes Jahr noch mehr Geld auf die hohe Kante legen.

Wien. Sparen – das wollen die Österreicher auch im nächsten Jahr: 40 Prozent der von der ING-Bank im Rahmen einer internationalen Studie zum Thema Sparen, Finanzen und Banking befragten Österreicher wollen sogar noch mehr auf die Seite legen. Sparen bezieht sich aber nicht allein direkt auf Geld. Ein Viertel der Befragten will einen günstigeren Anbieter für Energie, Versicherung oder Telefon suchen. Und zwölf Prozent wollen zu einer Bank mit günstigeren Konditionen wechseln.



Konsumenten nützten stärker als je zuvor Einsparungspotenziale, sagt ING-Österreich-Chef Barbaros Uygun. Bedenklich sei allerdings, wie unbedarft manche Menschen seien: 30 Prozent der Befragten gaben an, sich nicht mit den Finanzen zu beschäftigen bzw. es einfach auf sich zukommen lassen zu wollen. Nur 16 Prozent erstellen ein Haushaltsbudget. Das sei ein großer Fehler, sagt Uygun, weil einem allein im Bankenbereich viele Optimierungs- und Einsparmöglichkeiten entgingen.



Generell neigen die Österreicher in Geldsachen zu Optimismus: 40 Prozent der Befragten gehen von einer guten persönlichen Finanzlage im neuen Jahr aus, 38 Prozent erwarten sich weder Verbesserungen noch Verschlechterungen. Besonders optimistisch sind die Tiroler – 53 Prozent rechnen mit einem guten Finanzjahr, während es im Burgenland nur 27 Prozent sind. (red.).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.12.2019)