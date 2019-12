IS richtet elf Christen hin

Video zeigt Racheakt für Tod von Anführer al-Baghdadi.

Kano. Die Jihadistenmiliz Islamischer Staat Provinz Westafrika (Iswap) hat ein Video veröffentlicht, das nach eigenen Angaben die Hinrichtung von elf Christen im Nordosten Nigerias zeigt. Im Video ist zu sehen, wie elf Männer von islamistischen Kämpfern erschossen oder erstochen werden. Dies sei eine „Botschaft an die Christen in aller Welt“, sagt ein maskierter Mann in dem einminütigen Video. Die Ermordung dürfte ein Racheakt für den Tod von IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi sein, der Ende Oktober bei einem gezielten US-Militäreinsatz starb. Das Bildmaterial wurde am Donnerstag auf die IS-Propaganda-Plattform Amaq gestellt. In Nigeria sind zwei Millionen Menschen auf der Flucht vor dem IS. (age/do)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.12.2019)