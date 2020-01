Wahlen und Aufstände: Ausblick auf eine Welt im Fieber

Donald Trump will am 3. November 2020 wiedergewählt werden.

Das magische Datum ist der 3. November, wenn die USA ihren Präsidenten wählen: Bleibt der Unruhestifter Trump im Amt? Als ob die Welt keine anderen Probleme hätte − von Autokraten, sozialen Rebellionen bis zu einem drohenden Rüstungswettlauf.

Der Sozialismus wird im Jahr 2020 in den Vereinigten Staaten eine spektakuläre Auferstehung erleben. Nicht der Sozialismus an sich, sondern das Wort Sozialismus wird ständig in allen Fernsehnachrichten und allen Zeitungsberichten wiederholt werden. Donald Trump sei Dank. Denn der US-Präsident, der am 3. November wiedergewählt werden will, wird jeden (oder jede) demokratischen Herausforderer als Sozialisten anprangern, verspotten, diffamieren. Sozialismus oder auch die Sozialdemokratie haben in weiten Teilen der US-Gesellschaft immer noch einen ganz üblen Geruch, und Donald Trump wird das im Wahlkampf weidlich nutzen.