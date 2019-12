Martin Selmayr: „Streitigkeiten in der EU sind eine Stärke“

Der höchste EU-Vertreter in Österreich, Martin Selmayr, erwartet ein konfliktreiches, aber letztlich erfolgreiches Jahr 2020 für die Gemeinschaft. Und er setzt auf den Zusammenhalt der Mitgliedstaaten nach außen.

Was erwartet die EU 2020? Der Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Wien, Martin Selmayr, war lang Kabinettschef von Jean-Claude Juncker. Er gilt als einer der bestvernetzten Insider der EU-Institutionen. Im Gespräch mit der „Presse“ beantwortete er zehn Fragen zu seinen Erwartungen.



Kommen wilde Zwanzigerjahre auf uns in Europa zu – wie vor 100 Jahren?



Wilde Zwanziger stehen uns nicht bevor. Die wilden Zwanziger mögen in der Rückschau kulturell interessant und in Sachen Lebenslust dem einen oder anderen attraktiv erscheinen. Nur sollten wir nicht vergessen, dass es eine Zeit war, die damit endete, dass die Demokratie ausgehöhlt wurde, eine Wirtschaftskrise über den Kontinent hereinbrach und am Ende Diktatur, Nationalsozialismus und Weltkrieg standen. Das steht uns Gott sei Dank heute nicht bevor. Europa ist trotz vieler Herausforderungen deutlich stabiler, als das vor 100 Jahren der Fall war – auch dank der Europäischen Union, die heute unseren Kontinent verbindet.