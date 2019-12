Warum Europa ein ruhiges Jahr bevorstehen könnte

Die EU könnte im kommenden Jahr von großen Krisen verschont bleiben – sofern Boris Johnson und Donald Trump mitspielen.

„Ereignisse, mein lieber Junge, Ereignisse“ – diese Antwort soll der britische Premierminister Harold Macmillan einem jungen Journalisten gegeben haben, als er von ihm gefragt wurde, was seine Regierung in die Bredouille bringen könnte. Ob dieses Zitat tatsächlich aus Macmillans Mund stammt oder zu einem späteren Zeitpunkt von einem Hagiografen in den Mund des legendären Konservativen gelegt wurde, lässt sich nicht mehr eruieren. Der Wahrheitsgehalt der gern zitierten Worte ist und bleibt indes unbestritten. Denn selbst der allerbeste Plan überlebt nicht die erste Berührung mit dem Feind – wie es in einem anderen weltberühmten Zitat (diesmal aus der Feder des preußischen Meisterstrategen Helmuth von Moltke) so schön heißt.