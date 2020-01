Helene Thimig: Eine Frau, zwei Leben

100 Jahre Salzburger Festspiele: 2020 wird viel von Festspiel-Initiator Max Reinhardt die Rede sein. Aber wer war eigentlich die Frau an seiner Seite? Helene Thimig: Versuch einer Annäherung.

Das Vorsatzblatt jener Reinhardt-Biografie, die die legendäre Sekretärin Gusti Adler aus dem Nachlass herausgab, ziert ein schönes Doppelporträt: Max Reinhardt und Helene Thimig Seite an Seite, im Profil, den „gemeinsamen Blick“ mit gelassener Heiterkeit in die Ferne gerichtet. Ein hoch symbolisches Foto. Es spricht von künstlerischen Zielen, die, weit über die privaten Anteile hinaus, die Grundlage dieser unorthodoxen, über ein Vierteljahrhundert währenden Beziehung bildeten. Einer Beziehung, die 17 Jahre nicht legalisiert werden konnte, weil Reinhardts erste Frau, Else Heims, die Scheidung verweigerte. Als die beiden 1935 in Amerika endlich heiraten können, ist sie 46 und er fast 62 Jahre alt.