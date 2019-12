Birth Strike in England

Expedition Europa: Rebellion gegen das Aussterben der Menschheit in Grantham.

Extinction Rebellion“, abgekürzt XR, rebelliert mit Verkehrsblockaden „gegen das Aussterben“. So wie „Birth Strike“, deren Anhängerinnen zur Schonung des Planeten auf Kinder verzichten, ist XR eigentlich nur in England stark. Ich wollte die XR-Gruppe im mittelenglischen Städtchen Grantham kennenlernen. In Grantham wuchs jene Politikerin auf, die schon in den Achtzigern vor der Erderwärmung warnte, Margaret Thatcher. Ich wusste nicht, ob Thatcher darin mehr sah als ein nützliches Argument für die Schließung von Kohlebergwerken, einsetzbar gegen ihre Erzfeinde, die streikenden Bergarbeiter.