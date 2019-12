Ursache für Explosion in Waldviertler Reihenhaus geklärt

Butangas, das beim Befüllen eines Feuerzeuges ausgetreten war, dürfte die Explosion in einem Reihenhaus ausgelöst haben. Eine dreiköpfige Familie wurde verletzt.

Die Explosion in einem Waldviertler Reihenhaus am Freitag in der Gemeinde Rosenburg-Mold (Bezirk Horn) ist laut Polizei nach dem Befüllen eines Feuerzeuges mit Butangas aus einem Nachfüllbehälter passiert. Ob das Anzünden einer Zigarette in Verbindung mit ausgetretenem Gas die Ursache für die Detonation war, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner.

Die Explosion hatte sich am Freitag kurz nach 11.00 Uhr ereignet. Während der 27-jährige Familienvater mit schweren Verletzungen per Notarzthubschrauber ins Wiener AKH geflogen wurde, wurden seine 29-jährige Ehefrau und ihr etwa zwei Wochen altes Neugeborenes mit der Rettung ins Universitätsklinikum Krems gebracht. Beide hatten einen Schock erlitten.

(APA)